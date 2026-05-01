Inestabilidad, chubascos y tormentas, este sábado en Euskadi

Archivo - Lluvia en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi una jornada marcada por la inestabilidad, chubascos y tormentas, con temperaturas máximas que rondarán los 20 grados.

Los chubascos estarán presentes durante gran parte del día y a partir de la tarde las tormentas pueden ser más severas. Durante la segunda mitad del día los chubascos serán más probables e intensos y no se descarta que vayan acompañados de granizo y de rachas de viento muy fuertes.

Soplará viento de componente sur con rachas fuertes, perdiendo intensidad por la tarde. En la zona cantábrica entrarán vientos del oeste y noroeste durante la tarde.

El amanecer será templado, sobre todo en la mitad. Las temperaturas máximas bajarán ligeramente, aunque se mantendrán todavía en valores suaves ligeramente por encima de los 20 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 10 grados del interior y los 15 grados de la costa.