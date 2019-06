Un informe de Innobasque señala seis tecnologías "clave" para minimizar el impacto de la "amenazas en Euskadi"

Publicado 05/06/2019 14:33:34 CET

Destaca como oportunidades prioritarias la digitalización y los datos como materia prima de nuevos modelos de negocio y procesos de producción

BILBAO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un informe de Innobasque apunta a seis tecnologías "clave" -big data, inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica, internet of things, y sensórica y biosensórica- para minimizar el impacto de "las amenazas" en Euskadi y aprovechar las oportunidades que suponen la digitalización y la importancia de los datos como "materia prima de nuevos modelos de negocio y procesos de producción.

Innobasque ha presentado este informe con motivo de la celebración este miércoles de la Asamblea General de sus 911 entidades socias, que representan el 61% de la inversión vasca en I+D y que emplean al 66% del personal investigador de Euskadi y al 85,6% del personal doctor del territorio.

En la asamblea se ha hecho balance de los resultados de los principales proyectos de innovación llevados a cabo en 2018, entre los que destacan el programa de ayudas para pymes Hazinnova, un proyecto piloto sobre nuevos modelos de negocio para pymes, la iniciativa interinstitucional de gobierno abierto OGP Euskadi y el Informe Innobasque de Prospectiva 2019

El lehendakari Iñigo Urkullu, presidente de honor de Innobasque, ha clausurado el acto que ha contado con la participación de representantes de las principales instituciones, agentes científico-tecnológicos y del mundo empresarial vasco, todos ellos socios de Innobasque.

Entre los asistentes estaban la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, la de Educación; Cristina Uriarte, consejera de Educación; el de Vivienda, Medio Ambiente y Planificación Territorial, Iñaki Arriola; el presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, el presidente de Mondragon Corporación, entre otros.

El presidente de Innobasque, Manuel Salaverria, ha sido el encargado de inaugurar el encuentro y presentar el primer Informe Innobasque de Prospectiva 2019, elaborado por la Agencia Vasca de la Innovación y en el que han colaborado 261 representantes del ámbito empresarial, institucional, investigador y social.

El trabajo analiza el impacto que tendrán los cambios demográficos, el creciente protagonismo de China, el cambio climático y la revolución tecnológica, "principales tendencias mundiales que marcarán el rumbo de la innovación vasca las próximas décadas". El informe presentado detalla las oportunidades y amenazas que éstas representan para la innovación en el territorio.

En este sentido, según ha explicado, se observan "dos oportunidades prioritarias" para Euskadi, como son la digitalización y la importancia de los datos, como "materia prima de nuevos modelos de negocio y procesos de producción". El informe destaca también oportunidades vinculadas a la economía circular y a la aparición de nuevas formas de abordar la salud y los servicios sociales.

Entre las amenazas detectadas, destaca la pérdida de protagonismo europeo en innovación y tecnología, especialmente, frente a China, ya que el gigante asiático continúa realizando grandes inversiones en infraestructuras, I+D, industria de tecnología local y educación, "en un país que cuenta con un mercado en expansión y una mayor permisividad en términos de nuevas tecnologías y disponibilidad de datos".

A esta situación, según ha apuntado Salaverria, se suman la falta de adecuación del talento a las necesidades de un mundo en el que la digitalización "marca los tiempos", las fluctuaciones en los precios y los problemas de suministro de materias primas, de las que tanto Europa como Euskadi "tienen una alta dependencia".

Según ha explicado, en este escenario emergen "seis tecnologías clave" para aprovechar las oportunidades y minimizar el impacto de las amenazas en Euskadi como son big data, inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica, internet of things, y sensórica y biosensórica.

"Su desarrollo y aplicación es prioritario tanto para los ámbitos de la estrategia de especialización inteligente RIS3 (fabricación avanzada, energía y biociencias/salud), como en las Administraciones Públicas y la sociedad en general", ha destacado

BALANCE 2018

Innobasque ha aprovechado el encuentro anual con sus socios para hacer balance de 2018. Su directora general, Leire Bilbao, ha subrayado los resultados de los principales proyectos de innovación realizados en el pasado ejercicio, "iniciativas clave" para impulsar la innovación en Euskadi y contribuir a que Euskadi "sea una región líder en innovación en Europa".

En concreto, el programa de ayudas a la innovación no tecnológica de las pymes Hazinnova es una iniciativa del Gobierno Vasco y el grupo SPRI junto a Innobasque. Su objetivo es movilizar en 12 meses 500 microproyectos de innovación no tecnológica en pymes que no hayan participado antes en este tipo de programas. Según ha explicado, Hazinnova da respuesta al reto de la innovación vasca detectado en el Informe Innobasque de Innovación.

Bilbao ha presentado también el programa piloto sobre nuevos modelos de negocio desarrollado para ayudar a las pymes a innovar aprovechando las oportunidades que brinda la digitalización. Esta iniciativa se ha puesto en marcha en ocho pymes gracias al acompañamiento y colaboración de 17 empresas socias, especialistas en materias como estrategia, tecnologías, marketing y gestión de personas.

Por otra parte, la agencia ha impulsado OGP Euskadi (Open Government Partnership), Alianza Mundial por el Gobierno Abierto, en la que actualmente participa junto al Gobierno Vasco, las tres diputaciones forales y los ayuntamientos de las tres capitales. Esta iniciativa interinstitucional busca transformar las instituciones para que sean transparentes, faciliten la participación ciudadana y se fomente la colaboración público-privada.

La jornada se ha completado con la charla "Diálogos de futuro: la innovación desde diferentes realidades", una conversación donde se ha conocido cómo se están posicionando Estados Unidos, China y Euskadi ante las tendencias que marcarán el futuro.

El prestigioso neurobiólogo profesor de la Universidad neoyorkina de Columbia y nueva incorporación del Donostia International Physics Center como profesor de investigación de Ikerbasque, Rafael Yuste ha aportado la mirada de Estados Unidos, donde lidera el Proyecto Brain tras haber convencido de ello al expresidente Barack Obama

El emprendedor y cofundador de Mondragon Team Academy Juan María Luzarraga ha incorporado la visión de China, país en el que ha vivido varios años. Por su parte, la directora general de Bolueta Engineering, Lourdes Moreno, ha explicado cómo está transformando la pyme que lidera, un taller de mecanizado que compró junto a un socio británico origen indio y otro local. Eva Arrilucea ha hablado de las oportunidades que ofrece Euskadi y su sistema de innovación, así como de los cambios a incorporar en él para abordar el futuro con garantías.

La Junta Directiva de Innobasque está compuesta por 57 personas y hoy se ha ratificado el nombramiento de Lourdes Moreno, directora general de Bolueta Engineering; se ha designado como nuevos miembros al presidente de Jakiunde Jesús María Ugalde, Angulas Aguinaga Research Center, representada por su director general Ignacio Muñoz; y a Fernández & Elejalde Abogados como miembro y secretario de la Junta Directiva, funciones que realizará su representante Olatz Fernández.