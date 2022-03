Ingeteam prevé facturar un 44% más en 3 años, hasta cerca de 1.000 millones, y crear 1.000 empleos

Invertirá 210 millones hasta 2024, de los que 140 son I+D y afronta el plan con una cartera de pedidos superior a 800 millones

Ingeteam ha presentado su plan estratégico 2022-2024, que se marca como objetivos aumentar su facturación un 44% hasta alcanzar un volumen cercano a los 1.000 millones de euros, invertir 210 millones y contratar a 1.000 personas, -250 de ellos en Euskadi- en los próximos tres años.

Este plan ha sido presentado este jueves, entre otros, por la presidenta de Ingeteam, Teresa Madariaga, y el CEO de la empresa, Adolfo Rebollo, que ha destacado que supondrá un "punto de inflexión" que les llevará "a otra dimensión" en su objetivo de ser un "líder de la electrificación sostenible" y "actor clave" de la transición energética.

Ingeteam, que cumple su 50 aniversario, ha culminado su plan estratégico anterior, que concluyó en 2021, ejercicio que cerró con una facturación cercana a 675 millones. La empresa concluyó este plan 2019-2021 alcanzando al 97% el objetivo de cifra de negocio y "con una rentabilidad sostenida" que se ha visto "erosionada por dificultades de diferente naturaleza".

En concreto, en el periodo 2019-2021 el crecimiento de la cifra de negocio fue del 6% respecto a 2018 (último año de vigencia del plan anterior), un incremento inferior al previsto, que era del 15%, pero Rebollo se ha mostrado satisfecho dadas las dificultades existentes como la pandemia, la escasez de materias primas, la subida del coste de la energía, el coste de los seguros o problemas en la red logística. Sin embargo, Ingeteam sí cumplió al 100% los objetivos de inversión en I+D marcados (103 millones).

Todo ello ha derivado, segun ha explicado Rebollo, en un "modesto" resultado positivo, que en 2021 fue superior al 2% sobre ventas, lo que representa 13,5 millones de beneficio neto. El objetivo de la empresa es crecer con este nuevo plan, principalmente, en renovables (eólica, solar e hidraúlica) pero también, adicionalmente, en transporte y consumo eficiente de energía eléctrica.

Rebollo se ha mostrado convencido de que el mercado de las energías renovables crecerá de forma acelerada en los próximos años, donde cree que puede ser clave el hidrógeno verde, y con este nuevo Plan Estratégico se quieren posicionar "para ser un actor clave de la transformación energética".

FACTURACIÓN

En facturacion, el objetivo es crecer un 44% hasta alcanzar un volumen cercano a los 1.000 millones, y esperan que el 70% del crecimiento previsto venga de su apuesta por la generación de renovables. El crecimiento previsto en el plan es totalmente orgánico, aunque eso no quiere decir que descarten operaciones como alianzas o adquisiciones. Rebollo ha reconocido que han trabajado en alianzas que no han fructificado pero están "activamente analizando" todas las oportunidades.

El plan se ha marcado un "objetivo mínimo" de un 5% de rentabilidad en términos de resultado antes de impuestos, y "de ahí para arriba". Rebollo confía en que logren un nivel de rentabilidad suficiente "que garantice la sostenibilidad del proyecto".

Este nuevo plan, con el que Ingeteam quiere "consolidarse como referente en tecnología de conversión de potencia para hacer posible la electrificación de la sociedad, prevé la creación de 1.000 puestos de trabajo, más de 100 en I+D. Actualmente, 4.100 personas trabajan en Ingeteam y está previsto que para finales de 2024 la plantilla alcance las 5.100 personas.

De esos 1.000 nuevos empleos, alrededor de 250 serían en Euskadi, donde trabajan en la actualidad, 1.601 personas y Rebollo ha aludido a los problemas que se encuentran para contratar personal cualificado porque las ingenierías están "un poco denostadas".

INVERSIONES

Para el próximo trienio, Ingeteam tiene previsto una inversión total de 210 millones de euros, de los que 140 millones irán destinados a I+D y 70 millones a inversión en nuevas instalaciones y a mejoras de las existentes.

Concretamente, invertirá en dos plantas fotovoltaicas de autoconsumo para sus plantas en Beasain (Gipuzkoa) y Sesma (Navarra). También llevará a cabo una ampliación de la planta navarra e invertirá en un nuevo edificio en la comunidad foral que albergará un nuevo laboratorio de ensayos y oficinas. Ingeteam también mejorará las capacidades en su planta en Milwaukee (EE.UU.) "para hacerla más versátil y poder servir a más clientes domésticos, de más sectores".

Ingeteam afronta su plan estratégico con una cartera de pedidos "récord histórico" de 800 millones, que cubre prácticamente el objetivo de ventas de este año, por lo que tendrán que cerrar más pedidos.

La empresa no se plantea ninguna salida a Bolsa, algo que no se contempla en su plan, y ha señalado que hay bastante "estabilidad" y los socios fundadores tienen interés en mantener el control. Asimismo, ha asegurado que la empresa está "saneada", apenas "sin deuda", por lo que no tienen necesidad de financiarse en el mercado. En relación a uno de sus socios, Kutxabank, los responsables de Ingeteam han apuntado que "no esta sobre la mesa" que vuelva a reducir su participación.

GUERRA EN UCRANIA

Este plan se presenta en un contexto de elevados precios de la energía y marcado por la "deplorable" guerra en Ucrania, que "viene a afectar todo" y saber lo qué va a ocurrir es "sacar la bola de cristal".

El CEO de Ingeteam, Adolfo Rebollo, ha explicado que el negocio de la firma en Rusia es "muy marginal" y no llega al 1% de la cifra de negocio y ha añadido que comparten el establecimiento de sanciones de manera que han dejado de realizar acciones comerciales en el país. En cambio, sí que tienen un "negocio y estable" desde hace casi 15 años en Polonia y esperan que su actividad no se vea afectada y que no se extienda el conflicto a otros países.

Rebollo ha indicado que esperan que el impacto directo de esta guerra en Ingeteam sea "muy limitado", similar al que han tenido con la pandemia de Covid, e indirectamente ha recordado que los mensajes desde de la UE apuntan a que esta coyuntura puede acelerar la electrificación, lo que conllevaría más negocio "Pero no queremos tener más negocio porque haya una guerra", ha apuntado.

A su juicio, parte de lo que está ocurriendo tiene que ver con la dependencia energética que existe de Rusia y parece que la solución son las energías renovables. En este sentido, ha añadido que ello dependerá de los gobiernos que deben acelerar los permisos y los accesos a los puntos de conexión porque "lo demás está listo".

Por otra parte, ante los elevados precios de la energía ha asegurado que, aunque no son electrointensivos, también les está afectando y es una de las razones no haber llegado al objetivo que tenían de rentabilidad en 2021. Otro de los factores que les está influyendo y que puede "dificultar" su plan estratégico es la escasez de materias primas que es el "pan de cada día" en los últimos seis o siete meses y que ya ha afectado a su cifra de negocio.

La compañía ha procedido a una reorganización interna para "orientarse mejor al mercado y aprovechar más las eficiencia internas". En este sentido, ha implementado una organización matricial, con una orientación sectorial enfocada al cliente, para impulsar la venta de toda su gama de productos, sistemas y servicios.

Complementa esta organización sectorial con ocho áreas funcionales y tres segmentos tecnológicos- máquina eléctrica, convertidores y control, y servicios- que persiguen globalmente la especialización, la transversalización de las mejores prácticas y la eficiencia interna.

En la actualidad, Ingeteam tiene presencia en 24 países de los 5 continentes, en los que emplea a casi un tercio de su plantilla. En la actualidad, exporta más del 80% de su producción y se centrará en ampliar su cuota en sus mercados principales que son Europa, América del Norte, Australia, Brasil, India y China.