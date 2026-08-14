Ingresa en prisión el autor de cuatro robos de cadenas o collares por tirón cometidos en Errenteria (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en Errenteria al autor de cuatro robos de cadenas o collares mediante el procedimiento del tirón a viandantes ocurridos en los últimos 25 días en la localidad guipuzcoana. El detenido, de 22 años y una veintena de detenciones a sus espaldas, ha ingresado este viernes en prisión tras ser puesto a disposición judicial.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, en todos los casos se empleó el mismo modus operandi, abordó a sus víctimas en la vía pública y les arrancó de un tirón la cadena o collar que portaban en el cuello para, posteriormente, darse a la fuga.

Los robos se cometieron el 20 y 27 de julio y los días 10 y 11 de agosto. Además, en uno de estos incidentes llegó a amenazar con un arma blanca a un testigo que trató de retenerlo.

Las personas que sufrieron estas sustracciones son tres hombres de nacionalidad española de 72, 77 y 83 años, así como una mujer de 64 años de origen latinoamericano.

Las investigaciones han permitido determinar que la totalidad de estos delitos se habían cometido por la misma persona. El sospechoso ha sido localizado a primera hora de este viernes en la localidad guipuzcoana y se ha procedido a su arresto.

Se trata de un joven, de 22 años, que ha sido detenido por la Ertzaintza en 20 ocasiones desde 2024. El arrestado ha sido puesto esta mañana a disposición de la autoridad judicial que ha ordenado su ingreso en prisión.