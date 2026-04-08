Ingresa en prisión el detenido en Berriz por apuñalar a su pareja

Archivo - Sucesos.-Ingresa en prisión un varón y otro queda libre tras robar pagarés de 874.000 euros de una empresa de Amorebieta - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juez ha ordenado este miércoles el ingreso en prisión del hombre detenido en la localidad vizcaína de Berriz por un presunto intento de homicidio, después de apuñalar varias veces a su pareja, que resultó herida de gravedad, según han informado a Europa Press fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

La agresión se produjo sobre las 7.20 horas de este pasado lunes en un piso de Berriz, en el que un hombre apuñaló repetidas veces a su pareja. La intervención de los cuatro hijos y de un vecino logró frenar el ataque.

Los agentes de la Ertzaintza desplazados al lugar encontraron a la víctima, de 38 años, en el interior del piso en estado grave con varias heridas por arma blanca. Después de practicarle un torniquete, la mujer fue trasladada en helicóptero al hospital de Cruces.

También resultó herida una de las hijas de la víctima, de 15 años, con pronóstico más leve, al interceder para parar la agresión que estaba sufriendo su madre.

El presunto agresor, de 48 años, fue localizado en la calle y, tras ser reducido, fue detenido acusado de un intento de homicidio en el ámbito de la violencia de género.