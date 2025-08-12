Ingresa en prisión preventiva el presunto autor del homicidio de un hombre en Ribera Alta (Álava)

VITORIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El joven de 23 años detenido como supuesto autor de un delito de homicidio, tras presuntamente causar heridas que provocaron la muerte a otro hombre en una localidad de Ribera Alta (Álava), ha ingresado este martes en prisión.

El presunto homicida había sido puesto previamente a disposición judicial por la Ertzaintza, y el juez ha decretado su ingreso en prisión preventiva.

El arresto de este joven se produjo en la noche del pasado domingo, cuando la Ertzaintza fue alertada de que un hombre había resultado herido, al parecer, víctima de una agresión junto a una vivienda en Viloria, localidad perteneciente al término municipal de Ribera Alta. El sospechoso fue detenido poco después en el municipio de Añana.