Ingresan en prisión cinco delincuentes habituales tras robar cable en una empresa de Beasain (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este pasado martes en Lazkao (Gipuzkoa) a cinco delincuentes habituales por sustraer cable, valorado en 8.000 euros, aproximadamente, en una empresa de Beasain. Tras pasar ante el juez, este ha ordenado el ingreso en prisión de todos ellos, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El robo tuvo lugar a primera hora de la tarde de ayer en una empresa de Beasain. Los autores se introdujeron en el recinto de la empresa a bordo de una furgoneta y sustrajeron alrededor de 100 kilos de cable. El personal de la empresa trató de retenerlos, pero los asaltantes rompieron la barrera de acceso y lograron huir.

Tras ser alertada la Ertzaintza, una patrulla se cruzó en el camino con los sospechosos y, finalmente, fueron interceptados en el cercano municipio de Lazkao. El material sustraído, valorado en unos 8.000 euros, fue restituido a la empresa y los presuntos autores del robo detenidos por sendos delitos de robo con fuerza.

Los cinco arrestados, con edades comprendidas entre los 21 y 32 años, todos ellos con un amplio historial delictivo por hechos similares, fueron trasladados a dependencias policiales y han pasado a disposición judicial, donde se ha decretado su ingreso en el centro penitenciario de Martutene.