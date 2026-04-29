La iniciativa 'Ongizatearen Plaza' llega este miércoles y jueves a Hernani (Gipuzkoa) - DFG

SAN SEBASTIÁN, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Ongizatearen Plaza' llega a Hernani (Gipuzkoa) este miércoles y jueves, donde abrirá un espacio abierto de diálogo y de escucha en torno al bienestar de las personas jóvenes, la soledad no deseada, el ejercicio físico y la longevidad, la inclusión, la integración de las personas que llegan desde fuera, las tecnoadicciones y la alimentación sostenible, entre otros temas.

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, junto con el alcalde Xabier Lertxundi, han abierto la dinámica organizada por la Diputación Foral que acoge la calle Urbieta de Hernani. En este espacio se celebrarán diversos coloquios, mesas redondas y actividades participativas sobre temas fundamentales para que toda persona pueda "estar bien y sentirse bien en la vida".

La programación de la Plaza del Bienestar ha arrancado de la mano del preparador físico Iñigo Vicens, conductor del programa de televisión Adinberri, con una sesión dedicada al ejercicio físico y la alimentación dirigida a las personas mayores. Los participantes en esta cita también han podido escuchar a Naia Ros en su taller de estimulación cognitiva y a la experta en mindfulness Raquel Rodríguez.

"Ongizatearen Plaza es un espacio abierto de diálogo y de escucha sobre el bienestar integral", ha explicado Mendoza, quien ha animado a los hernaniarras a acercarse y participar en las actividades organizadas.

La diputada general ha destacado que, cuando "el mundo se mueve a tanta velocidad a nuestro alrededor", esta iniciativa lanza una invitación a "parar un momento y fijarnos en los aspectos diversos que afectan a nuestro bienestar". "A través de esta iniciativa pretendemos hablar sobre el bienestar y compartir, de una manera participativa y lúdica, vías para dar nuevos pasos en el día a día y en la vida comunitaria", ha precisado.

El alcalde de Hernani, Xabier Lertxundi, ha afirmado que iniciativas como 'Ogizatearen Plaza' suponen avanzar en el camino que se viene trabajando en el municipio "profundizando en un modelo que pone el cuidado en el centro y entiende el bienestar de las personas desde una perspectiva integral".

Según ha explicado, "el bienestar no es sólo la salud física o la situación económica consideradas como prioritarias, sino que también está condicionado por las relaciones, la comunidad, la seguridad emocional y las posibilidades de participación".

ACTIVIDADES

Tras la apertura con el programa Adinberri, el experto en agroecología Jakoba Errekondo ha analizado las claves de la alimentación responsable y sostenible, junto con la experiencia vital de dos baserritarras: el ganadero de Igeldo, Egoitz Etxebeste, y la hernaniarra Ane Zeberio del caserío Arriatzu.

Por la tarde se grabará un nuevo encuentro del podcast Plaza, donde se darán cita "tres miradas sobre la importancia de ser dueñas del cuerpo de una misma". A continuación tendrá lugar un coloquio sobre inclusión en el que se conocerá la realidad de quienes participan en proyectos inclusivos en Hernani. Por último, se tratará la integración de las personas migrantes.

El jueves por la mañana, los jóvenes tomarán la plaza para exponer y debatir sobre adicción a las redes sociales, pérdida de habilidades sociales, la opción del suicidio, entre otros temas. Después, se realizará una dinámica en torno a la soledad no deseada, junto con tres microdocumentales producidos por Ados teatroa.

Por la tarde, la asociación Altxa Burua organizará una sesión para impulsar el uso responsable y saludable de los móviles y las tecnologías digitales, una sesión especialmente orientada a padres y madres. Para terminar, se cerrará Ongizatearen Plaza con una cita especial de kantu jira y un pintxo pote.