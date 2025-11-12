Innovación, talento y consistencia, claves para hacer de Euskadi un polo biotecnológico, según Viralgen

Jornada ‘Euskadi hacia el futuro’, en el hotel Ercilla, a 12 de noviembre de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La head of Digital&IT de Viralgen, María Iglesias, ha considerado que Euskadi tiene una oportunidad buena de cara a futuro de posicionarse como un polo biotecnológico de cara a Europa, y ha destacado que tres elementos importantes para lograrlo son la apuesta por la innovación, el talento y la consistencia.

Así lo ha destacado en la mesa redonda 'Conocimiento y transformación digital' que se ha celebrado este miércoles en el marco del encuentro 'Euskadi hacia el futuro' organizado por Europa Press.

En el panel, moderado por la directora general de Negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes, también han participado el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias; el responsable de negocio para sector público de AWS en España, Óscar Sanz; la Head of de Regulación, Relaciones Institucionales y Comunicación Externa de DIGI, Mónica Barrera; el IBM Quantum, Business Development Executive, Mikel Díez, y el presidente de Sarenet, Roberto Beitia.

"Creo que Euskadi tiene una oportunidad buena de cara a futuro de posicionarse como un polo biotecnológico de cara a Europa y es una oportunidad que no se puede desperdiciar fácilmente", ha afirmado María Iglesias, que ha llamado a prestar atención al compromiso con la innovación, diferenciarse y ser eficientes.

En segundo lugar, ha puesto el foco en las personas, ya que "por mucho que avance la tecnología son las personas las que tienen ese poder de llevar a cabo el cambio a través de la tecnología". Por ello, ha considerado importante tenerlas cerca, involucrarlas en el cambio y formarlas.

Como último punto, ha citado la "consistencia", ya que, a su juicio, la biotecnología es "una carrera de fondo" y se debe mirar a largo plazo. También ha considerado que "toda la colaboración y el soporte de las instituciones ayuda a seguir creciendo aún en momentos de incertidumbre" como el actual.

Iglesias ha destacado que "la tecnología juega un rol muy clave en Viralgen", ya que es una empresa biotecnológica que se encarga de dar soluciones a enfermedades genéticas. En concreto, ha relatado que, a día de hoy, Viralgen es capaz de producir unos virus, que son unos vectores, unos vehículos, que son capaces de llevar ADN a las células que lo necesitan. Además, la empresa ha hecho una apuesta estratégica por la digitalización, ha agregado.

El talento en el sector es "escaso", ha apuntado la directiva, que ha explicado que la compañía "apuesta mucho por el diálogo con centros de investigación y universidades".

La empresa pone mucho esfuerzo en crear sus propios perfiles y en retenerlos, siendo flexibles y facilitando el desarrollo profesional dentro de la compañía. Además, busca ser una empresa con propósito, "que aporte algo a la sociedad y que haga que esa sociedad mejore".