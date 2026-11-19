Jon Insausti - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha hecho público un bando con motivo de la puesta en marcha este sábado de la nueva pasante del 'Topo' de Euskotren, como se conoce a la línea ferroviaria que une Hendaia (Francia), la capital guipuzcoana y Lasarte-Oria, por el Centro de la ciudad, en el que destaca que esta infraestructura va a permitir una "Donostia comunicada, más accesible y sostenible" y va a "facilitar la vida" a los donostiarras.

En rueda de prensa para presentar el bando y un marcapáginas conmemorativo de tres "hitos" ferroviarios de la ciudad, la llegada del ferrocarril a la capital guipuzcoana el 14 de agosto de 1864, la salida del primer 'Topo' entre la ciudad e Irun el 5 de diciembre de 1912 y la puesta en marcha de la pasante ferroviaria de Euskotren por el Centro de la capital guipuzcoana este sábado.

Insausti ha procedido a la lectura del bando en el que se recoge que en 1864 cuando el ferrocarril llegó a San Sebastián "la ciudad había empezado a derribar sus murallas y se preparaba para crecer más allá de ellas y el tren trajo nuevas formas de vivir, de trabajar y de comerciar".

"Medio siglo más tarde, el 5 de diciembre de 1912, salió de la calle Peñaflorida hacia Irun el ferrocarril al que muy pronto empezamos a llamar el 'Topo'", se recoge en el bando, para añadir que "hoy, más de un siglo después, Donostia vuelve a vivir uno de esos hitos que marcan el rumbo de una ciudad".

Así, Insausti ha señalado que a partir de este sábado "los trenes atravesarán el Centro de Donostia por la nueva pasante soterrada". "Ese día abrirán las estaciones de Bentaberri, Kontxa-Zentroa y Amara, y habrá un tren cada siete minutos y medio entre Añorga y Pasaia", ha destacado.

El alcalde ha incidido en que lo que se estrena "es mucho más que una obra ferroviaria". "Es otra manera de unir nuestros barrios, de acercarnos unos a otros y de seguir haciendo ciudad", ha reivindicado.

En este sentido, ha destacado que la nueva pasante va a ofrecer "una Donostia comunicada, más accesible y sostenible" y ello se va a notar en "cosas muy concretas", como "lo que tardamos en llegar al trabajo o a clase, en lo sencillo que será ir a ver a alguien al otro lado de la ciudad, en los minutos que ganamos para estar con la familia, con las amistades o, simplemente, para disfrutar de Donostia".

"UNIR BARRIOS"

Así, ha señalado que, por ejemplo, un universitario que se desplace desde el barrio donostiarra de Altza al campus de la EHU en la capital guipuzcoana tardará unos 11 minutos en 'Topo', mientras que hasta ahora se tardaba unos 25 minutos. "En 1864 el tren nos unió con otras ciudades y municipios. Hoy nos ayuda a unir los barrios y, como entonces, se abre una etapa de transformación urbana y de oportunidades", ha afirmado.

Insausti ha señalado que esta nueva etapa tiene "un horizonte claro", que Donostia sea "una de las ciudades más prósperas y felices de Europa". Además, ha dado las gracias a "las vecinas y vecinos y a los comercios que durante años han convivido con el ruido, el polvo y las molestias de los trabajos", por su "paciencia" y "comprensión". "Buena parte de este avance os pertenece", ha afirmado.

Finalmente, ha invitado a la ciudadanía a "conocer las nuevas estaciones, a usar el 'Topo' en el día a día y a descubrir todo lo que nos ofrece".