Insausti destaca que la puesta en marcha de la pasante de Euskotren supondrá "una nueva etapa" para los donostiarras

Jon Insausti - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha destacado que la entrada en funcionamiento de la nueva pasante ferroviaria de Euskotren por el Centro de San Sebastián supondrá "una nueva etapa" para los donostiarras. "Esta nueva infraestructura ferroviaria acercará los barrios y los municipios de Donostialdea y permitirá recuperar espacios para la vida de la ciudad", ha celebrado.

En un comunicado, Insausti ha expresado que "hoy empezamos a ver con más claridad la ciudad que podemos construir a partir del 21 de noviembre. Durante años hemos visto obras, vallas y calles alteradas y pronto veremos trenes que acercan personas, barrios que se conectan mejor y espacios que vuelven a ser de las y los donostiarras".

Además, ha subrayado que la nueva infraestructura "transformará los desplazamientos cotidianos". "Para muchas personas significará llegar antes al trabajo, a clase, a una cita médica o a ver a su familia", ha apuntado, al tiempo que ha asegurado que "unirá mejor nuestros barrios entre sí y mejorará la conexión con los municipios vecinos. Esa es la verdadera medida de una gran infraestructura: el tiempo y las posibilidades que devuelve a la gente".

Por otro lado, ha incidido en que el nuevo 'Topo' de Euskotren "abre también una oportunidad para mejorar la ciudad a pie de calle". "El Ayuntamiento ha comprometido cinco millones de euros en los próximos dos años para reurbanizar los espacios afectados por las obras y darles un remate de calidad urbana", ha recordado.

Además, ha manifestado que la intención es que "el cambio se note tanto bajo tierra como en la superficie: en plazas, calles y recorridos más cómodos y amables, y que los espacios recuperados inviten a caminar, encontrarse y disfrutar de Donostia". Esta infraestructura es "una herramienta de cohesión que nos ayuda a construir una ciudad en la que resulte más fácil moverse, vivir y compartir", ha agregado.

Por último, el alcalde ha reconocido el trabajo conjunto de las instituciones que han hecho posible el proyecto y ha dirigido un agradecimiento especial a la ciudadanía.