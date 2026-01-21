Insausti destaca que ha sido una edición "especialmente emotiva, multitudinaria y ejemplar" del Día de San Sebastián

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, durante la izada de la bandera de San Sebastián en la plaza de la Constitución. - Unanue - Europa Press

SAN SEBASTIÁN 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha destacado que la de este 20 de enero ha sido una edición "especialmente emotiva, multitudinaria y ejemplar" del Día de San Sebastián, que "quedará para la historia".

Insausti ha realizado balance de la fiesta grande de la ciudad que, además, ha estado marcada "por la magnífica conmemoración del centenario de la izada oficial de la bandera en la Plaza de la Constitución".

Según el alcalde, "hemos tocado, cantado y vivido nuestra gran fiesta, en un ambiente de sana convivencia, con buen humor y alegría". Por eso, Insausti ha querido "felicitar y agradecer a las y los donostiarras por hacer posible el desarrollo de un día maravilloso, que quedará marcado para la historia".

Insausti ha recordado que "el inicio de la celebración, con la izada de la bandera en la plaza de la Constitución, fue uno de los momentos de mayor intensidad emocional de toda la jornada" con cientos de personas coreando la 'Marcha de San Sebastián' de Raimundo Sarriegi junto al Tambor de Oro 2026, Xabier Anduaga, el Orfeón Donostiarra, la Tamborrada de Gaztelubide y 140 representantes de las 166 tamborradas que desfilaron durante todo el día 20 por los distintos barrios de la ciudad, "ofreciendo una imagen de unidad, continuidad y fuerza simbólica".

Además, por segundo año consecutivo, la pantalla gigante instalada en el muelle "volvió a confirmarse como un acierto, permitiendo que miles de personas siguieran los principales actos en directo y reforzando el carácter abierto y participativo de la fiesta", ha indicado.

Durante toda la jornada, las 167 tamborradas de la ciudad realizaron sus salidas y recorridos por los barrios "sin incidentes reseñables, reflejo del alto nivel de organización, responsabilidad y compromiso de las sociedades y de las personas participantes".

Insausti también ha incidido en que la edición de la Tamborrada de este año ha sido "la más igualitaria de la historia", con "el 98,81% de las tamborradas mixtas". También acompañó el buen tiempo, "especialmente favorable para el desarrollo de la Tamborrada Infantil, que volvió a llenar las calles de alegría, ilusión y futuro, garantizando la transmisión intergeneracional de esta tradición tan arraigada en la identidad donostiarra", ha señalado.

Por otro lado, el día 19, el acto de entrega de las Medallas al Mérito Ciudadano volvió a ser, según Insausti, "un espacio de reconocimiento institucional a personas y colectivos que trabajan por y para la ciudad y por y para su ciudadanía, poniendo en valor su compromiso y su aportación al bien común".

Para Insausti la entrega del Tambor de Oro 2026 a Xabier Anduaga ha sido "uno de los momentos más emotivos de la Tamborrada" y el hecho de que sea el Tambor de Oro más joven hasta la fecha "simbolizó claramente una mirada hacia el futuro, poniendo en valor el talento, el esfuerzo y el trabajo como motores de progreso".

FIN DE FIESTA

El broche final de la fiesta lo puso la arriada de la bandera con la Unión Artesana en la plaza de la Constitución, abarrotada y con un público entregado que, al igual que sucedió en la izada, entonó la 'Marcha de San Sebastián' de forma unánime.

Pasadas las 12 de la noche, llegado el 21 de enero, la Unión Artesana continuó ofreciendo su repertorio que comenzó con el himno de la Real Sociedad, himno que también cantaron al unísono todos los asistentes, marcando el inicio de un final de fiestas que se prolongó algunas horas más.