Insausti dice que las propuestas sobre Antondegi "son bienvenidas" y que "serán los donostiarras los que decidan"

Antondegi, en el barrio donostiarra de Martutene - IREKIA

SAN SEBASTIÁN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha señalado que el futuro de Antondegi "ya está siendo analizado" por el Ayuntamiento dentro de los trabajos de revisión del Plan General de Ordenación Urbana y ha afirmado que las propuestas "son bienvenidas", pero "serán los donostiarras los que decidan".

En un comunicado, Insausti ha asegurado que la reflexión sobre las posibilidades de este ámbito "cuenta con trabajos municipales adelantados y se abordará en el debate sobre el futuro urbanístico de la ciudad".

El regidor donostiarra se ha referido de este modo a la solicitud realizada por el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco para que el ámbito de Antondegi, situado en el barrio donostiarra de Martutene, se incorpore como emplazamiento a la 19ª edición de Europan, el concurso europeo de arquitectura y urbanismo que se celebra cada dos años. Su objetivo es contar, en el plazo aproximado de un año, con propuestas internacionales para diseñar un nuevo ecobarrio con capacidad para en torno a 3.000 viviendas.

Según ha relatado, ya ha abordado esta cuestión con el consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, a quien le ha trasladado su disposición a trabajar conjuntamente. "La vivienda exige iniciativa, colaboración y decisiones, y todas las propuestas que ayuden a ofrecer soluciones a los donostiarras son bienvenidas. El Ayuntamiento está trabajando y queremos sumar esfuerzos para que ese trabajo se traduzca en oportunidades reales de acceso a una vivienda. Siempre he defendido que cuatro manos hacen más que dos", ha manifestado.

Ha situado esta colaboración en el impulso que está dando a la política municipal de vivienda y ha resaltado que están "imprimiendo un acelerón: impulsando proyectos, agilizando trámites y reclamando la implicación de las instituciones". "Hemos puesto un gran equipo de trabajo en marcha, y se nota. Detrás de cada actuación hay personas que necesitan una respuesta para poder desarrollar su proyecto de vida en Donostia. Esa es nuestra prioridad y estamos trabajando para que las soluciones lleguen cuanto antes", ha subrayado.

Respecto a Antondegi, ha recordado que las propuestas deberán analizarse dentro del debate del Plan General, valorando su aportación a "las necesidades de vivienda y al modelo de ciudad que quieren los donostiarras".

"Todas las propuestas son bienvenidas, y seremos los donostiarras quienes decidamos el futuro de Donostia a través de la participación ciudadana y de sus representantes en el Ayuntamiento. Escucharemos las aportaciones de las vecinas y los vecinos, trabajaremos con las instituciones y corresponderá al Pleno adoptar las decisiones municipales sobre el planeamiento. Colaboración institucional y decisión de ciudad deben avanzar de la mano", ha concluido.