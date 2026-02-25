Insausti no teme agravio comparativo si Bilbao no implanta el impuesto turístico porque "quien viene a Donostia, repite"

Insausti anuncia un anteproyecto para cubrir las vías de Euskotren entre Anoeta y Morlans, en Amara Berri - EUROPA PRESS
SAN SEBASTIÁN 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha afirmado no temer que exista ningún agravio comparativo si, este verano, la capital guipuzcoana y Vitoria-Gasteiz implantan la tasa turística y Bilbao no porque "quien viene a Donostia se enamora y repite".
En declaraciones a los medios en la capital guipuzcoana, el alcalde donostiarra, preguntado por la nueva Ley vasca de Turismo y la tasa turística, ha explicado que el Ayuntamiento quiere "correr" para que este impuesto "llegue para antes de verano" a la ciudad.
En este sentido, ha reiterado que desde el Consistorio van a hacer "todo lo posible" para que así sea, "coordinados con las Juntas Generales y la Diputación de Gipuzkoa, para que aceleren y, una vez escrita y aprobada esa Norma foral, sea aplicable al día siguiente". "Esa es nuestra ambición", ha confesado, para añadir que lo que le toca como alcalde es "defender los intereses de los donostiarras".
Preguntado sobre si ese nuevo gravamen podría suponer un agravio comparativo entre San Sebastián y las otras capitales vasca, Insausti ha rechazado tal supuesto, y ha subrayado que no tiene ningún miedo al respecto porque "el que viene a Donostia repite, se enamora y repite".