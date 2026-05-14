Una instalación en la Gran Vía de Bilbao ofrece vivir la experiencia virtual de jugar un partido de rugby

La Diputación Foral de Bizkaia presenta a experiencia tecnológica para las finales euroeas de rugby - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Una instalación "tecnológica, innovadora y participativa" colocada en la Gran Vía de Bilbao con motivo de las finales de rugby que se celebrará el 22 y 23 de mayo ofrece a la ciudadanía una experiencia que simula un partido de rugby, desde este jueves y hasta el 23 de mayo.

La diputada de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko, el director de actividad física y deporte del Gobierno Vasco, Gorka Iturriaga, y la concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Kontxi Claver, representantes de las tres instituciones vascas impulsoras de las finales europeas de rugby, EPCR Challenge Cup e Investec Champions Cup, han presentado este jueves este "elemento de participación e interacción" vinculado al evento deportivo, cuando queda poco más de una semana para que San Mamés acoja ambos partidos.

La instalación estará abierta de lunes a domingo, de 11.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas. Las personas que decidan participar podrán seleccionar en qué idioma disputarán la partida: euskera, castellano, inglés y francés.

Se trata de un contenedor tematizado que ya está instalado en la Gran Vía de Bilbao, a la altura del Palacio Foral, que lleva el rugby al terreno de la tecnología y la participación. Según han explicado en la presentación, se trata de "una experiencia tecnológica para la ciudadanía vasca y también para las personas visitantes, con el objetivo de que vivan en primera persona la experiencia del rugby a escasos días de la celebración del evento deportivo".

Las personas que se acerquen hasta allí se situarán frente a una gran pantalla vertical, seleccionarán su avatar y activarán una breve partida en la que se desplazarán hacia los laterales sobre pulsadores de suelo, para esquivar a los rivales y avanzar hasta la zona de marca del equipo contrario, simulando un partido de rugby.

Desde este pasado lunes 11 de mayo Bilbao se ha transformado poco a poco en un 'gran campo de rugby' con intervenciones urbanas de "alto impacto visual y viral", con varias acciones pensadas para llevar el espíritu del rugby al espacio público y generar así "una vivencia colectiva", que involucre tanto a la ciudadanía vasca como a las personas visitantes y seguidores de los cuatro equipos finalistas: Montpellier HR v Ulster Rugby; Leinster Rugby v Union Bordeaux Bègles.

A esta instalación interactiva se suman dos balones de rugby de gran formato acompañados de lonas verticales en las balconadas de los edificios del Ayuntamiento de Bilbao y el Palacio Foral, banderolas que ya decoran las principales arterias de la Villa, cuatro postes de rugby que simulan los característicos elementos reconocidos como símbolo claro y universal de rugby, y otro poste de gol que transformará un espacio del aeropuerto de Bilbao en un terreno de juego.

Además, se llevará a cabo una intervención de limpieza con agua a presión con la imagen oficial del evento que quedará plasmada en diversos puntos de la ciudad.

Todo ello configura una ambientación urbana que no solo decora, sino que "activa y refuerza el carácter acogedor, abierto y participativo de Bilbao-Bizkaia-Euskadi ante un evento deportivo internacional de referencia", han destacado.

PANTALLA GIGANTE EN DOÑA CASILDA

Además, la Champions Rugby Village, fan zone oficial de acceso gratuito situada en la zona de la pérgola del Parque de Doña Casilda, contará con una pantalla gigante en la que se retransmitirán ambas finales.

Champions Rugby Village permanecerá abierta ambos días, 22 y 23 de mayo, en horario ininterrumpido de 11.00 a 01.00 horas, ofreciendo una programación gratuita de animación, música, actividades deportivas y culturales, así como la retransmisión de ambas finales en pantalla gigante, que se situará en la zona de la pérgola del parque.

El viernes 22 de mayo el espacio se abrirá a las 11.00 horas. A partir de las 12.30 horas arrancará la ambientación callejera de la mano de la txaranga Sama Siku, que volverá a actuar entre las 15.00 y las 17.00 horas. Paralelamente, de 13.00 a 19.00 horas se desarrollarán actividades deportivas organizadas por Elorrio Rugby Taldea, con partidos de rugby sin contacto, retos de pases largos y cortos y patadas tácticas.

Entre las 17.00 y las 19.00 horas tendrá lugar el concierto del grupo Oxabi y, al término del mismo, a las 19.00 horas, dos horas antes de que comience la final, se organizará un recorrido hacia San Mamés acompañado por los Gigantes de Ondalan y sus dulzaineros. A las 21.00 horas se retransmitirá la final de la EPCR Challenge Cup. La jornada continuará con música de 23.00 a 01.00 horas.

El sábado 23 de mayo, desde las 11.00 y hasta las 15.00 horas, se volverán a realizar actividades deportivas de la mano de Elorrio Rugby Taldea. También entre las 11.00 y las 13.00 horas, desfilarán los Gigantes de Ondalan con su comparsa y dulzaineros, mientras que de 13.00 a 14.30 horas actuará la txaranga Sama Siku.

A las 14.30 horas se organizará la salida hacia San Mamés con la txaranga, y a las 15.45 horas se retransmitirá la final de la Investec Champions Cup. La programación continuará con un concierto de Oxabi entre las 18.30 y las 20.30 horas, seguido de una sesión de DJ (Estrella Electrónica) de 20.30 a 22.30 horas.

ÚLTIMAS ENTRADAS A LA VENTA

Para los aficionados que todavía no hayan conseguido sus entradas para las finales, aún están disponibles las últimas localidades para la EPCR Challenge Cup del viernes 22 de mayo a las 21.00 horas.

Por su parte, para la final de la Investec Champions Cup del sábado a las 15.45 horas ya están vendidas todas las entradas para el público general. Sin embargo, para las personas aficionadas que hubieran comprado entrada pero que ya no puedan asistir, la plataforma oficial de intercambio de entradas de EPCR ya está activa, lo que permite vender las entradas a otras personas a su valor nominal.