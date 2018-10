Instituciones, partidos, cuerpos policiales y ciudadanos se solidarizan en Bilbao con la familia del ertzaina fallecido

Publicado 23/02/2018 14:27:04 CET

El alcalde pide una reflexión y medidas para evitar "los grupos violentos en un mundo que debe ser deporte, competición y convivencia"

BILBAO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes institucionales, políticos, sindicales y de cuerpos policiales se han concentrado, junto a numerosos ciudadanos, ante el Ayuntamiento de Bilbao para condenar los incidentes registrados este pasado jueves en el entorno del estadio de San Mamés y para mostrar su solidaridad con la familia y los compañeros del agente que falleció mientras formaba parte del dispositivo de seguridad con motivo del partido entre el Athletic y el Spartak de Moscú.

La movilización se ha desarrollado a la una de la tarde y durante cinco minutos en silencio en las escalinatas de la Casa consistorial y en sus inmediaciones, encabezada por el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, y con presencia de todos los grupos con representación en el Ayuntamiento.

A la concentración, se han sumado, entre otros, los consejeros del Gobierno Vasco Pedro Azpiazu, Jon Darpón y Alfredo Retortillo, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier De Andrés.

Entre los numerosos representantes de los partidos políticos vascos que han secundado la movilización, se encontraban el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, y el secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez. También ha estado presente la secretaria general de CC.OO. de Euskadi, Loli García.

Además, se han unido a la concentración silenciosa miembros de la Ertzaintza y de otros cuerpos policiales, y también el presidente del Athletic, Josu Urrutia, así como numerosos ciudadanos.

Los cinco minutos de concentración han concluido con un aplauso de los asistentes, que se ha repetido al abandonar la zona las furgonetas de la Ertzaintza presentes.

Al término de la movilización, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha trasladado, en declaraciones a los medios, la solidaridad con la familia del agente fallecido, así como con sus compañeros de la Ertzaintza y con el Gobierno Vasco.

Asimismo, ha agradecido y felicitado tanto a la Policía autonómica como a la Policía Municipal por la labor realizada en el dispositivo puesto en marcha y que "sirvió para evitar mayores incidentes". El alcalde ha querido trasladar, además, "un mensaje de ánimo" a la ciudadanía de Bilbao y de "felicitación por su calma y su prudencia".

Por otro lado, ha condenado "este tipo de circunstancias violentas organizadas en torno al mundo del fútbol, que es despreciable y que no podemos dejar pasar sin una condena rotunda, pero tampoco sin una reflexión" que lleve a "todos a tomar medidas".

"Tenemos que desterrar del ámbito del fútbol los comportamientos violentos y desenmascarar a quienes bajo la careta de hinchas de fútbol no son más que antisistema y personas con actitudes violentas antisistema que no buscan otra cosa. Ultras radicales, sean de donde sean, se llamen como se llamen, sobran del mundo del fútbol, sobran de esta sociedad, sobran de esta ciudad. No les queremos, les despreciamos", ha señalado.

Aburto ha incidido en que "merecen que caiga todo el peso de la ley y de la justicia" sobre ellos, porque "es deleznable lo que hacen", y que, "una vez más, quien la hace la pague".

"NO PUEDE EMPAÑAR LA IMAGEN DE BILBAO"

El regidor bilbaíno ha pedido reflexión "al mundo del fútbol", incluidos jugadores, entrenadores, clubes, federaciones y a la UEFA, porque "no podemos permitir que este tupo de actuaciones estén transcurriendo en torno al mundo del fútbol".

Esa reflexión, ha agregado, debe servir para que "se tomen medidas por parte de todos", de manera que "dejemos de contar con la presencia de estos grupos violentos en un mundo que debe ser deporte, competición y convivencia entre diferentes".

Finalmente, ha subrayado que Bilbao "sigue siendo una ciudad atractiva" y no puede "permitir que este tipo de actuaciones, de situaciones, de enfrentamientos violentos empañen la imagen de una ciudad que nada tiene que ver con lo ayer vivido".

En este marco, ha afirmado que, en la capital vizcaína, "toca seguir trabajando". Según ha explicado, este mismo viernes se ha realizado una reunión "durante varias horas por el Pacto por la Seguridad", que se está impulsando en el Ayuntamiento bilbaíno, y se ha convocado una junta de portavoces para el viernes 2 de marzo para "acercar posturas y determinar quiénes y cómo vamos a trabajar por ese pacto".