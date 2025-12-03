Instituciones públicas y agentes sociales expresan su apoyo al euskera en un acto celebrado en Vitoria-Gasteiz

Con el lema 'Euskara nigan, zugan, gugan', en el acto se ha hecho una invitación a la ciudadanía para que 'encienda la luz del euskera' - GAIZKA UCEDA- GOBIERNO VASCO

VITORIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha presidido este miércoles el acto del 'Día Internacional del Euskera', celebrado en el espacio Elkargunea, ubicado junto al Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz, y que ha reunido a unas 200 personas.

Con el lema 'Euskara nigan, zugan, gugan', en el acto se ha hecho una invitación a la ciudadanía para que "encienda la luz del euskera" y elija hablar en esta lengua "desde el deseo", según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Junto al lehendakari, ha estado presente en la ceremonia la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, además de consejeros y consejeras del Gobierno Vasco; la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui; representantes de las tres diputaciones forales; el presidente de Euskaltzaindia, Andrés Urrutia, y otros miembros del ámbito del euskera y de la sociedad vasca.

El lehendakari ha afirmado que "el reto estratégico de país es definir las bases y principios de las próximas décadas en el proceso de revitalización del euskera". "En eso estamos, en conseguir nuevos caminos y nuevas complicidades desde lo que nos concierne, y trabajando juntos y juntas en procesos para dibujar el futuro del euskera, en el marco de la estrategia 'Jauzia Gara'", ha señalado.

Pradales ha valorado a toda persona que se acerque al euskera, y ha manifestado que "la comunidad del euskera debe ser un espacio abierto y que acoge a quien se acerca". "Nuestra casa tiene las puertas abiertas y hoy invitamos a todas y todos a que las crucen", ha destacado.

INCLUSIVO

Por su parte, la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha destacado el carácter inclusivo del Día Internacional del Euskera, celebrado por primera vez en Ajuria Enea "abriendo las puertas de la casa de todas y todos".

La consejera ha agradecido el trabajo de quienes impulsan esta lengua y ha apelado a seguir generando, entre instituciones y sociedad, las condiciones para que el euskera avance. Además, ha lanzado una invitación amplia a acercarse al euskera y a reconocerlo como un espacio de conexión que "vive en ti, en mí y en todas nosotras".

DESARROLLO DEL ACTO

El objetivo del acto ha sido invitar a la ciudadanía a "encender la luz del euskera" y a optar por hablar esta lengua "desde el deseo".

Con el objetivo de despertar deseos y emociones positivas, la lectura del manifiesto se ha realizado este año a modo de 'performance' cultural, de forma que en la lectura del texto han participado diez personas representativas de la diversidad de Euskadi, dentro de una representación teatral. En la representación se ha combinado música, danza y lectura.