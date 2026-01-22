Las instituciones vascas advierten a los promotores de las colonias de Bernedo que su actividad está "bajo seguimiento"

Archivo - Imagen aérea de Bernedo - EH BILDU - Archivo

VITORIA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las instituciones vascas han advertido a los organizadores de las colonias de Bernedo (Álava), sobre las que existe una investigación judicial por presuntos delitos contra la libertad sexual de varios menores de edad, de que sus actividades "se encuentra bajo seguimiento y supervisión", un aviso que el Gobierno Vasco y las diputaciones forales han dirigido a los promotores de estos campamentos tras conocer su intención de reabrir las colonias este próximo verano.

El órgano de coordinación sobre ocio y tiempo libre, integrado por el Gobierno Vasco y las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, comunicó este pasado miércoles a la asociación Euskal Udalekuak (Sarrea Euskal Udalekuak), organizadora de las colonias de Bernedo, que existe un procedimiento administrativo abierto en relación con los campamentos celebrados en esta localidad alavesa.

De esa forma --según han informado en un comunicado el Ejecutivo y las diputaciones-- se recordó a los promotores de las colonias que su actividad "se encuentra bajo seguimiento y supervisión por parte de las administraciones competentes".

Esta notificación se produce tras haber tenido conocimiento de que la entidad organizadora de los campamentos tiene intención de realizar nuevas actividades en Bernedo durante el verano de 2026, para lo que ha anunciado la apertura de un plazo de inscripciones.

En la comunicación remitida se recuerda a la asociación "su obligación de comunicar, con al menos 30 días de antelación, las actividades de tiempo libre infantil y juvenil con menores que se desarrollen en el Territorio Histórico de Álava, de acuerdo con la normativa vigente, con el fin de que puedan ser controladas y supervisadas previamente".

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Asimismo, se traslada expresamente que la asociación --al margen de la causa judicial por presuntos delitos contra la libertad sexual-- tiene abierto un expediente administrativo en fase de instrucción por la presunta comisión de infracciones graves previstas en la Ley 2/2022, de Juventud de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El órgano de coordinación sobre ocio y tiempo libre se activó con el objetivo de reforzar la respuesta institucional y mejorar los procedimientos de prevención, control y supervisión en actividades con menores, impulsando un enfoque compartido entre administraciones.

Tal y como se acordó en el marco de los trabajos interinstitucionales, en este caso se mantienen dos vías activas: la judicial, para esclarecer los hechos ocurridos; y la administrativa, para "garantizar el cumplimiento de la normativa y depurar las responsabilidades que correspondan".

El órgano de coordinación ha reiterado que todas las actividades de ocio y tiempo libre destinadas a menores deben cumplir estrictamente la normativa vigente, y que las instituciones "continuarán actuando con rigor para asegurar la protección de las personas menores de edad y la correcta aplicación de los mecanismos de control".