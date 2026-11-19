San Mamés - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

BILBAO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las instituciones vascas analizarán internamente el rechazo de la FIFA a la candidatura conjunta de Bilbao-San Sebastián para el Mundial de fútbol que se disputará en España en 2030. Una vez evaluada la situación, trasladarán públicamente su postura, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Bilbao a Europa Press.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha adelantado este jueves en Vigo que la FIFA no acepta una sede conjunta de Euskadi para el Mundial de fútbol 2030 (Anoeta y San Mamés) y ha advertido de que "ellos tendrán que decidir", en alusión a las instituciones vascas.

Tras conocerse esta noticia, el Ayuntamiento de San Sebastián ha pedido "discreción, rigor y profesionalidad en este proceso", algo que, a su juicio, la FIFA "no ha tenido en su respuesta".

"Es una información relevante para que Donostia tome la mejor decisión para la ciudad", han subrayado desde el consistorio. A ello han añadido que la tomarán "en cuenta junto con toda la documentación" de la que disponen.