Instituciones vascas animan a involucrarse con las finales de rugby y "hacerlo todavía mejor que en 2018"

Juan María Aburto, Jaques Raynaud, Elixabete Etxanobe e Ibone Bengoetxea en San Mamés. - EUROPA PRESS

BILBAO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Gobierno Vasco, Diputación de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao han puesto en marcha una campaña para animar a la ciudadanía a involucrarse en las finales de rugby que acogerá San Mamés en mayo de 2026 y "hacerlo todavía mejor que en 2018", año en que la capital vizcaína albergó por primera vez esta cita deportiva.

La campaña, con el lema 'Gure arbasoen indarra - La fuerza de nuestras raíces', ha sido presentada este jueves en el estadio de San Mamés, con la presencia de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, y la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, así como el director general de European Professional Club Rugby (EPCR), Jacques Raynaud.

Bilbao acogerá la Final de la EPCR Challenge Cup 2026 el 22 de mayo (21.00 horas) y la Final de la Investec Champions Cup 2026 el 23 de mayo (15.45 horas), según se ha destacado durante la presentación, son "las dos competiciones de rugby de clubes más prestigiosas", en la que participan 42 clubes de rugby del mundo.

Las tres instituciones vascas impulsoras de las finales pretenden hacer partícipe e involucrar a la ciudadanía en este evento con la campaña 'Gure arbasoen indarra - La fuerza de nuestras raíces', que pretende "reflejar la esencia del rugby en Euskadi: su fuerza, su arraigo y su espíritu colectivo, a través de un viaje visual por Euskadi, donde el espíritu ancestral de la tierra y los valores del rugby se entrelazan".

La pieza audiovisual está grabada en escenarios de Euskadi que "reflejan carácter, naturaleza y raíces", como la cima de Besaide, punto donde se unen los tres territorios.

En palabras de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, "estas finales las jugamos como territorio, las ganamos como equipo y las vamos a celebrar como afición. Cada pase cuenta, cada avance suma y cada esfuerzo importa". "Bizkaia está preparada, una vez más, para cruzar la línea de meta con fuerza, unida y convencida de su capacidad", ha asegurado.

Así, tras el "éxito" de 2018, ha realizado un llamamiento a toda la ciudadanía para "hacerlo todavía mejor que en 2018". "Vamos a llenar nuestras calles, nuestras gradas. Demostremos, una vez más, que Bizkaia juega en las grandes ligas. Para nosotros estas finales van de proyección internacional, de construcción de una reputación, de construcción de una marca de país", ha señalado.

En este sentido, ha apuntado que la anterior celebración de las finales de rugby supuso "un gran impacto económico directo de 37 millones de euros para Euskadi, 28 de ellos para Bilbao y para Bizkaia", pero, "más allá de estas cifras inmediatas, aquel fin de semana dejó algo mucho más valioso, una huella emocional, también reputacional y en la marca del territorio que sigue dando frutos a día de hoy".

Por su parte, el alcalde de Bilbao, que se ha mostrado "enormemente contento" de que las finales de rugby vuelvan a celebrarse en San Mamés, ha incidido en la importancia que tienen este tipo de eventos en la ciudad y en la ciudadanía. "Al fomento del deporte en general, se unen los valores que emanan de la práctica del rugby, antes y después de los partidos. Disciplina, respeto, solidaridad...", ha destacado, remarcando que "Bilbao es una ciudad de valores".

Aburto se ha mostrado satisfecho por la labor realizada por las instituciones vascas y las Federaciones para que "todo salga bien en las finales" y ha valorado que "hoy en día somos un referente en acoger y desarrollar eventos de gran nivel".

La consejera de Cultura y Política Lingüística ha defendido que las finales de rugby son "más un evento deportivo", ya que "representan esa unión entre lo que somos como pueblo, de nuestro ADN y de nuestras raíces, y los valores que transmite este deporte, el rugby: comunidad, esfuerzo, integridad, identidad, respeto, convivencia, diversidad".

"Queremos que quienes vengan a disfrutar de las finales vean algo más que un campo: que vean un pueblo, una comunidad unida, y una cultura deportiva que está viva", ha señalado.

COMIENZA LA COMPETICIÓN

La competición hacia las finales que acogerá Bilbao en mayo comienza este viernes, 5 de diciembre, con dos fines de semana consecutivos de fase de grupos. Las siguientes rondas de la fase de grupos se disputarán en fines de semana consecutivos de enero de 2026.

Las fases eliminatorias se iniciarán el fin de semana del 3, 4 y 5 de abril con los partidos de octavos de final, a los que seguirán los cuartos de final el 10, 11 y 12 de abril y las semifinales el fin de semana del 1, 2 y 3 de mayo.

En las finales de la EPCR de 2018, se reunieron un total de 84.000 personas aficionadas y se registró el récord de asistencia en la Challenge Cup, con 32.000 espectadores en el estadio.

En esta nueva edición, EPCR se muestra "muy satisfecha" con el ritmo de ventas que se está produciendo hasta el momento, con alrededor de 24.000 entradas vendidas para ambos partidos a través de los paquetes de fin de semana 'Weekend packages'.

Se han vendido, hasta el momento, más del 50% de la cantidad de entradas que se pondrá a la venta para el público general para ambos partidos. Repartidas en tres categorías, las entradas continúan a la venta en la página web de EPCR.

Entre las entradas vendidas hasta el momento, el 82% se han comprado fuera del estado español: casi la mitad (49%) en Francia, un 16% en Gran Bretaña, un 9% de las compras se han producido en Irlanda y el 2% en Italia. Entre el 18% restante, el 42% se han comprado en Bizkaia y el 5% en Gipuzkoa.