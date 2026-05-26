Las instituciones vascas mejorarán los avisos sobre episodios de malos olores o llamas "mayores" en Petronor

Zupiria está compareciendo este martes ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las instituciones vascas trabajan en la búsqueda de un sistema que permita mejorar los avisos a la ciudadanía sobre situaciones que, pese a no tener impacto en la salud o el medio ambiente, pueden generar preocupación social, como los episodios de malos olores o llamas "mayores" en las chimeneas de la refinería de Petronor en Muskiz (Bizkaia), según ha explicado el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria.

Zupiria ha comparecido este martes ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para informar, a petición de EH Bildu, sobre las medidas que tiene previsto adoptar su departamento ante las fugas de benzeno y otros incidentes registrados en los últimos meses en Petronor.

Zupiria ha explicado que el Gobierno Vasco, así como las diputaciones forales y los ayuntamientos de la zona, han coincidido en la necesidad de "darle una vuelta" a la política de comunicación en torno a las situaciones en las que, pese a no tratarse de fugas o emisiones contaminantes peligrosas, puedan producir una cierta preocupación entre la población.

En el caso de Petronor, ha explicado que este tipo de situaciones son operaciones de la refinería que puedan causar olores o llamas "mayores" en sus chimeneas "que no tengan otra consecuencia" más allá de la inquietud que pueden generar en los ciudadanos si no están avisados previamente de ellos. "Igual esto habría que publicarlo y comunicarlo de forma adecuada a través de alguna nota", ha indicado.

GRUPO DE TRABAJO

En este sentido, ha afirmado que los departamentos de Salud, Medio Ambiente y Seguridad del Gobierno Vasco ya empezaron a trabajar en esta cuestión desde el pasado mes de marzo, y que se han mantenido reuniones con los ayuntamientos de la zona de Muskiz.

En esos encuentros --ha añadido-- se analizaron las actuaciones que se llevaron a cabo el día de la fuga de benzeno "para ver si se podían mejorar". Además, se ha creado un grupo de trabajo y se ha elaborado un diagnóstico con los departamentos de Salud, Industria, Medio Ambiente y con el área de Protección Civil.

El consejero ha indicado que "la propia empresa es consciente de esta situación y ha aprobado algunas medidas para mejorar la comunicación" sobre ciertos eventos que "aunque no afecten de forma especial al medio ambiente" generen ruidos, olores y llamas.

De esa forma, ha explicado que el Gobierno Vasco "ha analizado la situación y va a revisar todos los procedimientos que sean necesarios para ver en qué se puede mejorar". Asimismo, ha reconocido la necesidad de "reforzar los mecanismos de vigilancia".