Instituto de Arquitectura de Euskadi y Arc en rêve de Burdeos convocan el II Premio Europeo de Vivienda Colectiva

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en Burdeos - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Arquitectura de Euskadi y el centro Arc en rêve de Burdeos han presentado la segunda edición del Premio Europeo de Vivienda Colectiva. Este certamen, impulsado por ambas entidades con el apoyo del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, tiene como objetivo reconocer aquellas viviendas colectivas que "tienen un impacto positivo en las comunidades y contribuyen al desarrollo urbano sostenible, al tiempo que promueven la arquitectura de calidad".

El anuncio de la segunda edición se ha dado a conocer en Burdeos dentro de la inauguración de la exposición 'Conviviendo. Premio Europeo de Vivienda Colectiva', creada conjuntamente por ambas entidades y que ya fue presentada en febrero en la sede del instituto en San Sebastián.

El acto, celebrado este pasado jueves en la ciudad francesa, ha contado con la presencia del consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, el director de Arc en rêve, Fabrizio Gallanti, y el director del Instituto de Arquitectura de Euskadi, José Ángel Medina.

Durante la presentación, Gallanti ha subrayado "la importancia de la colaboración institucional que ha permitido, desde un rincón de la costa atlántica, proyectarse a escala continental atrayendo un número significativo de candidaturas". Sobre la exposición, ha apuntado que "no se trata simplemente de un repertorio de proyectos, sino de una verdadera herramienta para la lectura crítica de los modos de producción y las estrategias utilizadas para diseñar nuestros espacios de vida colectiva".

Por su parte, Medina ha incidido en la buena acogida del galardón en su primera edición y ha recordado que "cuando lanzamos el premio por primera vez en 2024 recibimos más de 170 propuestas de 19 países de Europa de muy distinta índole y de una calidad arquitectónica muy alta".

"Además, pudimos contar con un jurado de prestigio internacional y de perfiles muy diversos que fue presidido por Anne Lacaton y con la arquitecta Fernanda Canales, Christian Hadaller, Kristiaan Borret y Emanuele Coccia que realizaron una gran labor", ha señalado.

En esa misma línea, Itxaso ha destacado que Burdeos "es una referencia europea de regeneración urbana y vivienda, y desde Euskadi venimos también a aprender, contrastar y compartir cómo respondemos a la emergencia habitacional impulsando, al mismo tiempo, la calidad de la arquitectura".

El consejero ha afirmado que el problema de la vivienda "puede abordarse cuando hay voluntad política, instrumentos adecuados y una visión de largo plazo", al tiempo que ha asegurado que cuentan con "presupuestos récord para construir más vivienda pública, social y protegida, captar financiación público-privada y activar suelos y expedientes que llevaban años bloqueados".

Así, ha recordado que esto va a permitir impulsar grandes desarrollos de vivienda colectiva con los ayuntamientos, en ámbitos como Zabalgana en Vitoria- Gasteiz y diferentes operaciones en San Sebastián, y ha citado como ejemplo la Playa de Vías en Amara-Easo.

"Igual que Burdeos ha transformado su frente fluvial y sus tejidos ferroviarios, nosotros queremos que estas operaciones sean laboratorios de vivienda colectiva avanzada, que integren mezcla de usos, espacios públicos de calidad, soluciones ambientales exigentes y proyectos intergeneracionales que respondan tanto a la juventud como al envejecimiento de nuestras ciudades", ha expresado.

JURADO INTERNACIONAL

El Premio Europeo de Vivienda Colectiva cuenta con un jurado "de gran reconocimiento internacional y con cinco perfiles muy diversos". Estará presidido en su segunda edición por Carme Pinós, galardonada con el Premio Nacional de Arquitectura de España en 2021.

Le acompañarán en el jurado la arquitecta estadounidense Jing Liu, fundadora de SO-IL junto a Florian Idenburg, con sede en Nueva York y Ámsterdam. También formará parte del jurado la francesa Catherine Sabbah, delegada general de IDHEAL, un instituto de estudios para la acción en favor de la vivienda.

El jurado contará también con David Madden, profesor asistente en el Departamento de Sociología y en el Programa de Ciudades de la London School of Economics. Por último, la italiana Lucia Tozzi conformará el jurado de la segunda edición del Premio Europeo de Vivienda Colectiva. Tozzi es una periodista e investigadora urbana afincada en Milán.