Las intensas lluvias de este sábado dejan en Kanpezu 12,8 l/m2 en diez minutos

BILBAO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha dado por concluido el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas en Euskadi, después de que este pasado sábado se acumularan hasta 12,8 litros por metro cuadrado en diez minutos en Kanpezu (Álava).

Además de Kanpezu, los acumulados más importantes se registraron en las estaciones de medición de la agencia vasca de meteorología Euskalmet de Orozko (Bizkaia), con 8 litros/m2 en diez minutos, Navarrete de Bernedo (Álava), con 7,5, y de Zalla (Bizkaia), 7,2.

La precipitación máxima registrada en una hora también corresponde a Kanpezu, con 22 litros/m2, seguida de Orozko, Navarrete y Saratxo (en la localidad alavesa de Amurrio), todas ellas con 11,9.