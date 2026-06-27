El intenso calor de las últimas jornadas en Euskadi dará paso el domingo a lluvias intensas, especialmente en Álava

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BILBAO 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El intenso calor de las últimas jornadas en Euskadi, con temperaturas que han superado los 40 grados, dará paso este domingo a intensas lluvias, especialmente en Álava, por lo que la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará el aviso amarillo.

Desde las 12.00 hasta las 18.00 horas de este sábado estará activado el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas, con máximas que podrían rondar los 32 ºC en la zona cantábrica interior, los 34 ºC en la zona de transición, y los 35 ºC en el eje del Ebro. Por su parte, en la zona costera podrían rondar los 25 ºC.

Además, durante toda la jornada se mantendrá activado el aviso amarillo por riesgo alto de incendios forestales es alto debido a las altas temperaturas y al viento de componente sur.

Para el domingo, se activará el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas desde las 16.00 hasta las 24.00 horas. Según las previsiones, se pueden superar los 15 l/m2 en una hora, especialmente en Álava. Se prevén chubascos moderados y tormentosos, que pueden ser localmente fuertes, posibilidad de granizo y rachas fuertes de viento de más de 60 km/h.