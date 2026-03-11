Intentan localizar en el mar a un pescador desaparecido en Mendexa (Bizkaia)

Archivo - Helicóptero de la Ertzaintza - ERTZAINTZA - Archivo

BILBAO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Recursos de los servicios de emergencias intentan localizar en el mar a un pescador de 82 años desaparecido este pasado martes en la localidad vizcaína de Mendexa.

Según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press, el pescador se encontraba desempeñando su actividad cuando se le perdió la pista.

Tras tener constancia del incidente, agentes de la Policía vasca activaron la búsqueda, con el apoyo de un helicóptero y drones UVR, a los que se sumaron otros efectivos de emergencias. A primera hora de este miércoles se ha reanudado el rastreo sin que, por el momento, se haya localizado al desaparecido.