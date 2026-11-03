La inversión sanitaria en Euskadi crecerá hasta los 2.536 euros por habitante con la prioridad de reducir las esperas

El consejero Alberto Martínez, en una comparecencia ante la Comisión de Salud - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco invertirá el próximo año 2.536 euros por habitantes en salud, 127 euros más que en 2026 y la cifra más alta del Estado español, con la reducción de las listas de espera hasta situarlas en los datos de noviembre de 2025 --cuando la demora media para una intervención quirúrgica era de 54,19 días y para pruebas complementarias se situaba en 42,23 días-- y la mejora de la atención sanitaria entre sus prioridades.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha presentado en el Parlamento Vasco el presupuesto de su departamento para 2027, que asciende a 5.724,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,4% respecto a este año.

El aumento presupuestario responde a una apuesta por mejorar la atención a la ciudadanía, con una inversión sanitaria pública por habitante de 2.536 euros, frente a los 2.409 euros de 2026, la más alta de España.

El presupuesto también responde a la prioridad de reducir las esperas. El objetivo es recuperar a lo largo de 2027 los datos de listas de espera de noviembre de 2025.

La partida de Salud Pública y Adicciones pasa de 85 millones en 2026 a 97,7 millones en 2027. Desde 2024, el crecimiento acumulado es de 24,7 millones de euros, un 33,8% en tres años. La salud pública trabaja en vigilancia epidemiológica y respuesta ante brotes, seguridad alimentaria y salud ambiental, promoción de hábitos saludables, vacunas, cribados poblacionales y apoyo analítico del Laboratorio de Salud Pública, incorporando el enfoque 'One Health' o 'Una Sola Salud', que entiende la salud humana, animal y ambiental como un todo conectado.

En 2027 se destinarán 52,4 millones a vacunación, 17,9 millones más que en 2026, cuando la partida fue de 34,5 millones. Entre las novedades figuran la vacunación frente al VRS para adultos en residencias, con 3,1 millones, y nuevas incorporaciones como Mpox, neumococo más efectiva, triple vírica y vacuna de tétanos y difteria para adultos. La vacunación frente al herpes zóster pasa de 5,8 a 12 millones de euros, un 107% más, y se amplían las partidas de tosferina y de hepatitis B en personas en prediálisis.

En el cribado de mama, en 2027 se invitará a las mujeres a partir de los 45 años, frente a los 48 de 2026 y los 50 de años anteriores. En el futuro está prevista la ampliación a mujeres de 70 a 74 años y el uso de inteligencia artificial corporativa para la lectura de mamografías.

En el cribado de cáncer de cuello de útero, se extenderá a toda Euskadi la autotoma vaginal de VPH para las mujeres invitadas el año anterior que no participaron. En el cribado de colon, se actualizará la vigilancia de lesiones avanzadas y el control tras una colonoscopia normal.

En los cribados no oncológicos, se consolidan el prenatal -con más de 230.000 estudios realizados desde 2008 y una cobertura superior al 85%- y el cribado universal de preeclampsia, pionero en el Estado, con cerca de 25.000 cribados. También se reforzará la pulsioximetría a todos los recién nacidos en sus primeras 24 horas para detectar cardiopatías congénitas críticas.

Además, se ampliarán los pilotos de riesgo cardiovascular y renal, con 4.580 personas diana en Elgoibar en 2027, y de diabetes tipo 1 infantil, presente ya en los tres territorios.

A su vez, se destinan 10,3 millones de euros para tratar y combatir las adicciones: 3,9 millones al programa de adicciones -que incluye una nueva partida para prevenir nuevas sustancias y consumos sociales-, 5,7 millones a convenios de tratamiento de pacientes drogodependientes, y 0,7 millones a prestaciones farmacéuticas de metadona.

El próximo año comenzará a funcionar Osasungintza, el Instituto Vasco de Salud Pública, que contará con más de 400 profesionales procedentes de diferentes direcciones y un presupuesto propio superior a 100 millones de euros. Su misión será reforzar la vigilancia y el control de enfermedades, la seguridad alimentaria y ambiental, la promoción de la salud, las vacunas, los cribados y la respuesta ante emergencias sanitarias.

La investigación e innovación sanitaria contará con 48,3 millones de euros: 32 millones para I+D+i y transformación sanitaria y 16,3 millones para alta tecnología.

En farmacia, el presupuesto asciende a 1.105,7 millones de euros, un 8,3% más que en 2026. De esta cantidad, 610,7 millones se destinan a la farmacia comunitaria, con un aumento del 0,8%, y 495 millones a la farmacia hospitalaria de Osakidetza, que crece un 19,4% para financiar tratamientos específicos, terapias avanzadas y terapia génica, entre ellos los dirigidos a enfermedades raras y leucemias.

La atención sociosanitaria contará con 50,2 millones, un 26,1% más. De esta cantidad, 43,3 millones corresponden a convenios con las tres diputaciones forales, un 35% más que en 2026.

El presupuesto de Osakidetza para 2027 asciende a 4.612,5 millones de euros, 335,9 millones más que en 2026, lo que supone un aumento del 7,9%. El gasto en personal es la principal partida: 2.960 millones de euros, el 64,2% del presupuesto, con un incremento del 7,1%. Este aumento busca reforzar la plantilla y disponer de respaldo presupuestario para negociar con los sindicatos en la Mesa sectorial el nuevo Acuerdo de Condiciones de Trabajo 2027-2030.

Tras la estabilización de 11.000 plazas y la creación de 2.160 nuevas, están en marcha los procesos selectivos de las OPE de 2023, 2024 y 2025, con 5.425 plazas que se resolverán en 2027. En las dos primeras fases se han recibido más de 125.000 inscripciones.

Osakidetza formará 589 residentes en la promoción 2026-2027, un 19,9% más que los 492 de la promoción 2021-2022. La fidelización de las personas residentes ha pasado del 77% en 2022 al 109% en 2026, 32 puntos porcentuales más, y supera el 100% desde 2025.

Euskadi cuenta --según ha indicado el consejero-- con una mayor dotación de profesionales sanitarios por habitante que España y la Unión Europea. En Enfermería, dispone de 8,20 enfermeras por cada 1.000 habitantes, frente a 8,12 en la Unión Europea y 6,45 en España; un 1% más que la media europea y un 27,1% más que la española. En Medicina, registra 440 médicos por cada 100.000 habitantes, frente a 420 en la Unión Europea y 370 en España; un 4,8% más que la media europea y un 18,9% más que la española.

El próximo año se celebrará una OPE específica para personas con discapacidad intelectual y una nueva OPE de difícil cobertura que incluirá, por primera vez, plazas de Enfermería.

Con el fin de reducir las listas de espera, se reforzará la capacidad asistencial con más actividad, tecnología, equipamientos e infraestructuras. De esa forma, se pondrá en marcha un plan de acción para pacientes en listas de espera y se impulsará la capacidad quirúrgica mediante el programa de infraestructuras 2025-2032, que prevé 36 nuevos quirófanos hasta 2032.

Por otra parte, se modificará el sistema de cita web para facilitar el acceso a la atención y el contacto con los equipos de atención primaria. Asimismo, se desplegarán psicólogos sanitarios en todo Osakidetza y se reforzará la atención al bienestar emocional desde atención primaria.

Haursare incorporará cuidados paliativos pediátricos para atender en casa a menores con enfermedades graves y a sus familias, y la hospitalización a domicilio se completará en todas las organizaciones de salud integradas de Euskadi con la incorporación de la OSI de Rioja Alavesa.

Osakidetza destinará 190,81 millones a inversiones en 2027: 144,54 millones a obras, 25,47 millones a equipamiento, 16,21 millones a instalaciones y 4,60 millones a informática. Por otra parte, el presupuesto de conciertos con centros privados alcanzará los 316 millones de euros, 16 millones más que en 2026, para servicios que complementan la red pública.