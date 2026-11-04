Investigada en Vitoria-Gasteiz una conductora por cuadruplicar la tasa máxima de alcoholemia

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VITORIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz investiga a una mujer de 36 años como presunta autora de un delito contra la seguridad vial tras comprobar que cuadruplicaba la tasa máxima de alcoholemia.

Los hechos se produjeron minutos antes de las cinco de la tarde de este pasado martes, cuando una patrulla que observó a esta persona realizando una conducción errática, sin respetar la prioridad de otros vehículos y comprometiendo la seguridad de la circulación en la confluencia de las calles Valladolid y Reyes de Navarra, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Al darle el alto, un agente observó que la conductora presentaba signos compatibles con la posible influencia de bebidas alcohólicas, por lo que solicitó la presencia de un equipo de atestados para realizarle las correspondientes pruebas de detección.

Las pruebas dieron unos resultados de 1,21-1,24 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por lo que se instruyeron diligencias al Juzgado.