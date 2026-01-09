Investigado en Eibar por destrozar espejos retrovisores de 16 coches y dañar a otros nueve con piedras desde un puente

BILBAO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha procedido a la apertura de diligencias como investigado a un hombre, de 22 años, al que se acusa de ocasionar destrozos en la madrugada de ayer en los espejos retrovisores de 16 coches que se encontraban estacionados en Eibar (Gipuzkoa) y lanzar piedras desde un puente sobre la AP-8, resultando afectados otros nueve vehículos que transitaban por la autopista, según ha informado el Departamento de Seguridad.

En la madrugada de este pasado jueves, la Ertzaintza fue alertada de la posible presencia de un hombre arrojando piedras a la autopista AP-8 en Eibar desde de un puente. Tras acudir a la zona indicada, los agentes comprobaron que un total de 16 vehículos estacionados en la calle Urki Kurutzekoa presentaban los espejos retrovisores rotos y que varios turismos que circulaban por la autopista habían sufrido daños tras haber sido, al parecer, arrojadas piedras a la vía desde el puente señalado.

La Ertzaintza puso en marcha una investigación con el fin de esclarecer lo ocurrido y, como resultado de las indagaciones realizadas, se ha podido identificar al presunto autor de los hechos, un hombre, de 22 años, con antecedentes policiales, al que se le han abierto diligencias como investigado por un delito de daños en vehículos y deberá comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.