La investigadora Zoraida Freixa imparte la novena charla del ciclo por el medio siglo de la Facultad de Química de EHU

SAN SEBASTIÁN 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La investigadora Zoraida Freixa impartirá el próximo martes la novena charla del ciclo de conferencias que celebra el medio siglo de la Facultad de Química de la Universidad del País Vasco (EHU).

La cita tendrá lugar a partir de las siete de la tarde en el centro cultural Ernest Lluch. A lo largo del año 2025, la Facultad de Química de la EHU celebra sus 50 años con diversas actividades que comenzaron a principios de año con el ciclo de conferencias organizado junto con Donostia Kultura y el Centro de Física de Materiales bajo el título '50 Años Difundiendo la Química'.

En este ciclo, en Ernest Lluch Kultur Etxea, en San Sebastián, los investigadores y las investigadoras de la facultad dan a conocer el trabajo que realizan en sus laboratorios, en charlas mensuales orientadas a todos los públicos.

Las charlas son presentadas por Idoia Mugika, responsable de comunicación del Centro de Física de Materiales (centro mixto CSIC-UPV/EHU). La novena sesión del ciclo correrá a cargo de Zoraida Freixa, investigadora Ikerbasque en la facultad de Química de la EHU, bajo el título 'Química de los materiales'. La entrada es libre hasta completar aforo.