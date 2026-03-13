El IPC sube al 2,4% en Euskadi en febrero

Archivo - Huevos, a 20 de noviembre de 2025, Madrid (España). El precio de los huevos en España se ha disparado un 22,5% interanual en octubre según los datos confirmados por el INE, y su precio se incrementó un 5,1% en valores mensuales, acumulando un re - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BILBAO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2,4% en Euskadi en febrero en tasa interanual, una décima por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la subida de febrero la tasa interanual vuelve a incrementarse en Euskadi tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en la Comunidad Autónoma Vasca aumentó un 0,5%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 0,1%.

Donde más subieron los precios en Euskadi respecto al mismo mes del año anterior fue en restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,2% más que en febrero de 2025; bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,7% más; alimentos y bebidas no alcohólicas, un 4,5% más, y seguros y servicios financieros, un 3,8% más.

También se incrementaron los precios en comparativa interanual en servicios de educación, un 2,2%; en cuidado personal y otros, un 2,2%; sanidad, un 2,0%; actividades recreativas, deporte y cultura, un 1,2%; muebles y artículos del hogar, un 1,1%; vivienda, un 1,0%; y transporte, un 0,4%.

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado (-4,1%) y también se redujeron en información y comunicaciones (-1%).

En la comparativa mensual, se incrementaron los precios en restaurantes y alojamiento (+1,4%); alimentos y bebidas alcohólicas (+0,8%); bebidas alcohólicas y tabaco (+0,5%); muebles y ar*ticulos del hogar (+0,2%); sanidad (+0,3%); transporte (+0,7%); informaciones y comunicaciones (+0,3%); y cuidado personal y otros (+0,6%).

Por su parte, los precios descencieron en vestido y calzado (-1,2%); vivienda (-0,2%); actividades recreativas, deportes y cultura (-0,2%); y seguros y servicios financieros (-0,1%). En el sector de servicios de educación, permanecieron invariables (0,0%).

En lo que va de año, los precios se han incrementado en bebidas alcohólicas y tabaco (+2,8%); cuidado personal y otros (+1,8%); información y comunicaciones (+1,5%); alimentos y bebidas no alcohólicas (+1,4%); restaurantes y alojamientos (+1,4%); seguros y servicios financieros (+1,0%); vivienda (+0,9%); y sanidad (+0,6%).

Hasta febrero, los precios han descendido en vestido y calzado (-15,1%); actividades recreativas, deporte y cultura (-3,4%); transporte (-0,3%); y muebles y artículos del hogar (-0,2%). Por su parte, permanecieron invariables en servicios de educación (0,0%).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,4% en febrero en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 2,3%. Al finalizar febrero, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (2,9%), Comunitat Valenciana (2,6%) y Extremadura (2,5%).

En el lado contrario se situaron La Rioja (2%), Catalunya (2%) y Castilla - La Mancha(2%). Galicia (+0,3%), Extremadura (+0,2%) y Murcia (+0,2%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Canarias, Baleares y Madrid en donde menos, con retrocesos de un 0,2%, 0,2% y un 0,1%, respectivamente.