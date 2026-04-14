El IPC sube en Euskadi un 1,1% en marzo y su tasa anual se sitúa en el 3,4%

Archivo - Un mercado de alimentos. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BILBAO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios al Consumo (IPC) se ha incrementado en Euskadi un 1,1% el pasado mes de marzo en relación al mes anterior y un 3,4% en comparación con el mismo mes de 2025. En los tres primeros meses del año, los precios han crecido un 1,2%.

Según los datos hechos públicos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Vestido y Calzado, con una subida del 7,9%, y Transporte, con un 4,3%, son los sectores con mayor incremento de precios respecto a febrero.

(Habrá ampliación)