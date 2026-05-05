Irkus Ansotegi, designado candidato del PNV a la Alcaldía de Getxo (Bizkaia) tras ser ratificado por la militancia

Irkus Ansotegi, candidato del PNV a la Alcaldía de Getxo - PNV

BILBAO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Getxo ha ratificado este martes por la tarde a Irkus Ansotegi como candidato a la Alcaldía del municipio vizcaíno para las próximas elecciones municipales de 2027, culminando así el proceso interno iniciado en las organizaciones municipales de Algorta, Getxo Zaharra y Ondarreta, donde ya fue presentado por unanimidad como único candidato.

La actual alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, anunció el pasado 13 de abril que no optaría a ser candidata a las elecciones municipales de 2027, "una decisión personal que no ha sido fácil, pero sí profundamente reflexionada", según trasladó en una misiva a sus compañeros de partido.

Según ha informado el PNV, la segunda asamblea ha refrendado el amplio consenso en torno a la figura de Ansotegi, que da así el paso definitivo tras ser nombrado por la afiliación para encabezar el proyecto jeltzale en el municipio. "Su designación refuerza la apuesta de EAJ-PNV por un liderazgo sólido, cercano y comprometido con el futuro de Getxo", ha destacado.

Irkus Ansotegi, abogado de profesión y afiliado al PNV desde 1995, ha desarrollado su trayectoria profesional en la gestoría familiar, donde trabaja como asesor y abogado, y cuenta con una dilatada implicación en el tejido social, cultural y asociativo del municipio.

Vecino de Getxo, donde ha crecido y donde vive con su familia, ha querido subrayar su vínculo directo con la realidad cotidiana del municipio. "Asumo esta responsabilidad con ilusión, con humildad y con un profundo sentido de compromiso con Getxo. Soy, ante todo, un vecino más, y comparto las preocupaciones del día a día de nuestras familias", ha dicho.

El candidato jeltzale ha puesto el acento en la importancia de la escucha activa y el trabajo compartido con la ciudadanía como base de su proyecto político. "Voy a necesitar la ayuda de las y los getxotarras.

Los retos de nuestro pueblo no se resuelven solo desde la política: hay que escuchar, entender bien y acertar juntos en las soluciones", ha indicado.

Ansotegi ha defendido además un modelo de municipio dinámico y cohesionado, poniendo en valor la vida social y comunitaria de Getxo.

"Quiero un Getxo vivo, con calles llenas y una sociedad activa. Estoy convencido de que, entre todos y todas, podemos seguir mejorando nuestro municipio y afrontar con ambición los retos de futuro", ha expresado.