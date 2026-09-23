Irun se consolida como "uno de los principales focos de explotación sexual en País Vasco", según FIET

SAN SEBASTIÁN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad guipuzcoana de Irun se consolida como "uno de los principales focos de explotación sexual en el País Vasco", según la ONG FIET que ayuda a víctimas de trata.

En un comunicado, FIET ha destacado que "la condición fronteriza de Irun y la demanda procedente de Francia contribuyen a explicar una concentración de actividad muy superior a la que cabría esperar por su población". "La elevada presencia de pisos y hoteles, la constante movilidad de las mujeres y la digitalización dificultan cada vez más la detección y seguimiento de posibles víctimas", ha criticado la ONG.

Según el informe 'La trata y la explotación sexual en España 2026' de FIET, existe una "elevada concentración de prostitución y situaciones de explotación sexual en Irun, una realidad especialmente significativa en relación con su población y estrechamente vinculada a su posición estratégica en la frontera con Francia".

Además, la ONG constata "una elevada presencia de pisos y hoteles vinculados a la prostitución, estos últimos especialmente visibles en Irún frente a otros territorios". En el País Vasco, FIET detecta principalmente "mujeres latinoamericanas, asiáticas y procedentes de Europa del Este", víctimas de trata.

Además, según la ONG, tanto en Irun como en el resto de España "los clubes pierden peso frente a pisos particulares, viviendas turísticas, hoteles y otros espacios privados, mientras la tecnología adquiere protagonismo en la captación, publicidad y control de las mujeres".

FIET estima que más de 200.000 mujeres son víctimas de trata o explotación sexual en España y el pasado año fueron identificadas 771 víctimas, entre ellas, 15 menores; se detuvo a 656 personas y se identificaron 87 organizaciones criminales, un 13% más que el año anterior y la cifra más alta de los últimos cinco años.

El perfil predominante corresponde a una mujer de entre 25 y 35 años, colombiana y en situación administrativa irregular, aunque FIET insiste en que no existe un único perfil.