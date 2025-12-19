Irun (Gipuzkoa) aprueba un presupuesto de 105 millones de euros para 2026, el más alto de su historia

Irun (Gipuzkoa) aprueba un presupuesto de 105 millones de euros para 2026 - AYUNTAMIENTO IRUN

SAN SEBASTIÁN 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Irun (Gipuzkoa), en sesión ordinaria correspondiente al mes de diciembre, ha aprobado los Presupuestos para el próximo año 2026, por un total de 105 millones de euros, la cifra más alta de la historia del municipio, ya que supone un incremento de 7,5 millones de euros respecto al ejercicio anterior.

Las cuentas municipales de la ciudad fronteriza han salido adelante con los votos de PSE-EE y PNV, que conforman en Gobierno local, y la abstención del PP. EH Bildu y Elkarrekin Podemos Irun han votado en contra.

La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, ha afirmado que "con este Presupuesto Municipal que hoy aprobamos antes de finalizar el año, seguimos poniendo el foco en cuestiones prioritarias como la seguridad o la atención de las personas, y damos continuidad a los proyectos de ciudad que venimos impulsando en los últimos años, tanto los estratégicos que sitúan a Irun en el mapa, como los necesarios para el día a día de la ciudadanía".

"Alcanzamos esta cifra récord, superando por primera vez la barrera de los cien millones de euros, un buen síntoma del crecimiento y progreso que está experimentando la ciudad, dando prioridad a la calidad de vida de las personas para no dejar a nadie atrás", ha asegurado Laborda.

La regidora irundarra ha explicado que este "amplio y plural" presupuesto contempla inversiones en materia de seguridad, con la ampliación de la plantilla de la Policía Local; también se refuerza el ámbito social para "garantizar el bienestar de las personas mayores", además de "mantener el compromiso con la inversión en la vía pública o seguir apostando por los proyectos estratégicos de ciudad como el pabellón multiusos IAM o Vía Irun y la Antigua Aduana".

Durante la sesión plenaria se han aprobado enmiendas por un total de 318.722 euros. Por su parte, la primera teniente de alcaldesa y delegada de Hacienda, Nuria Alzaga, ha destacado que "se trata de un presupuesto plural".

En esa línea, ha subrayado "la voluntad del equipo de gobierno de ofrecer la mano tendida para alcanzar unos presupuestos que piensan en todas y todos los iruneses, garantizando la convivencia, el bienestar y la cohesión social, pilares básicos para que Irun continue siendo una ciudad que mira hacia adelante con ilusión y determinación".