Irun (Gipuzkoa) y Unicef renuevan el reconocimiento como 'Ciudad Amiga de la Infancia' - AYUNTAMIENTO IRUN

SAN SEBASTIÁN 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Irun y Unicef Comité Euskadi han renovado el convenio que reconoce a la localidad guipuzcoana como 'Ciudad Amiga de la Infancia', un compromiso que da continuidad al trabajo desarrollado durante el periodo 2021-2025. El acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2029 e incluye la dotación anual del Plan Local de Infancia y Adolescencia, y la elaboración de un informe intermedio en 2027.

El acuerdo ha sido firmado por la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, y el presidente de Unicef Comité Euskadi, Joseba Madariaga, en un acto celebrado en el Consistorio irundarra con presencia de la delegada de Juventud, Sandra Caballero, y representantes de los distintos grupos políticos con representación municipal.

Con esta firma, Irun "reafirma su apuesta por situar a la infancia y la adolescencia en el centro de sus políticas públicas municipales, seguir promoviendo su bienestar, garantizando sus derechos y fomentando su participación activa en la vida de la ciudad", ha indicado.

Durante el acto, la alcaldesa ha destacado que "renovar este reconocimiento supone reafirmar una manera de entender la gestión pública, en la que niños, niñas y adolescentes no son solo destinatarios de políticas, sino protagonistas de la ciudad que estamos construyendo".

Laborda ha subrayado que la experiencia del periodo anterior entre los años 2021 y 2025 "ha demostrado que invertir en infancia y adolescencia mejora la cohesión social y refuerza no solamente su presencia en el día a día, sino también pensando en el futuro de Irun".

Por su parte, el presidente de Unicef Comité Euskadi, Joseba Madariaga, ha puesto en valor el compromiso del Ayuntamiento de Irun y ha señalado que "la renovación de Irun como Ciudad Amiga de la Infancia es un reconocimiento al compromiso de la ciudad por construir un lugar donde cada niño, niña y adolescente irundarra pueda crecer sintiendo que se le escucha, protege y acompaña".

"Es una apuesta por abrir caminos en comunidad y crear oportunidades reales para que desarrollen todo su potencial, garantizando sus derechos tal y como recoge la Ley de Infancia de Euskadi y, por ende, la Convención sobre los Derechos del Niño", ha afirmado.

Las acciones se recogen en la prórroga del I Plan de Infancia y Adolescencia de Irun que lidera el Servicio de Juventud, GazteARTEan, y que comprende acciones dirigidas en los ejercicios 2025 y 2026. El ecosistema de servicios GazteARTEan articula programas, espacios y recursos adaptados a las distintas etapas de la infancia y la adolescencia.

La participación de la infancia y adolescencia es de suma importancia en el programa Ciudades Amigas de la Infancia. Así, Irun cuenta con el foro IrunBIXI, que a lo largo de este proceso ha articulado diferentes propuestas, así como coordinado y ejecutado varias acciones. Asimismo, el programa HaurARTEan ha creado una comunidad local de aprendizaje a través de las conferencias y talleres que organiza.