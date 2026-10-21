Iruña de Oca (Álava) acogerá el sábado la representación de la obra 'La última vez', dentro de la campaña 'Otoño Morado'

Cartel de la obra - AYTO. IRUÑA DE OCA

VITORIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Iruña de Oca se suma a la campaña 'Otoño Morado 2026', organizada por la Delegación del Gobierno en el País Vasco, con la representación de la obra 'La última vez', que tendrá lugar este próximo sábado en el salón de actos del Centro Cívico Ramiro Fernández de Nanclares.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha señalado que la iniciativa busca contribuir a la sensibilización de los vecinos y vecinas del municipio contra la violencia machista, a través de la cultura y las artes escénicas.

La obra, adaptación del texto de Gracia Morales, será interpretada por la compañía +K Dos, formada por Mertxe Galiano y Cristina Romea. El texto pone el foco en las experiencias y vivencias de las mujeres para invitar a reflexionar sobre una realidad que sigue siendo necesario visibilizar y combatir.

'La última vez' rinde homenaje a mujeres que hablan, esperan, temen, callan o se sienten fuertes y desprotegidas, mostrando fragmentos de esas experiencias cotidianas para acercar al público a las distintas formas de violencia contra las mujeres y a la importancia de no guardar silencio ante ellas.

La Delegación del Gobierno en el País Vasco ha organizado un total de catorce actividades y acciones que se desarrollarán a lo largo de las próximas semanas en Álava, Gipuzkoa y Bizkaia para conformar la tercera edición de la campaña 'Otoño Morado', con el fin de "concienciar a la sociedad vasca contra la violencia machista". Se trata de una programación que incluye representaciones teatrales, conferencias, exposiciones y el colofón de la entrega de los 'Premios Menina'.

La representación supondrá el inicio de las actividades para conmemorar el próximo 25 de noviembre el 'Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres', que, en Iruña de Oca, correrán a cargo de la Asociación Lantartea en colaboración con el Ayuntamiento.