Un itinerario por Zalla mostrará su evolución histórica y arquitectónica desde 1500

Un itinerario patrimonial por Zalla mostrará la evolución histórica y arquitectónica del municipio desde 1500.

La localidad vizcaína de Zalla acogerá el jueves 18 de septiembre un itinerario patrimonial guiado a pie que permitirá descubrir su evolución histórica y arquitectónica desde el año 1500 hasta la actualidad.

La iniciativa, organizada conjuntamente por el Museo de Las Encartaciones de las Juntas Generales de Bizkaia y el Ayuntamiento de Zalla, es gratuita aunque requiere inscripción previa (en la web www.enkarterrimuseoa.eus).

El recorrido, de 5 kilómetros y una duración aproximada de dos horas y media, partirá a las 10.15 horas desde la Iglesia de San Miguel. A lo largo del camino se visitarán enclaves como Mimetiz, Mendieta, Aretxaga, Allendelagua, Uribarri-Villanueva, Gallardi-La Revilla e Ibarra, "zonas que muestran la riqueza patrimonial y la transformación urbanística de Zalla a lo largo de cinco siglos", han explicado desde las Juntas.

Entre "los hitos arquitectónicos" que se podrán contemplar destacan construcciones de los siglos XVI al XVIII como la Torre de Mendieta, el Palacio-Torre de Ibarra o el Palacio Mendia. También se abordará el patrimonio de finales del XIX y los palacios neovascos de principios del XX, así como edificios más recientes que "reflejan la vida cotidiana del municipio", desde las viviendas de los años 70-90 del pasado siglo hasta los chalets contemporáneos de estilo neovasco moderno.

El itinerario atraviesa además las vegas de la margen derecha del río Cadagua, "históricamente utilizadas como tierras de cultivo y pastoreo". La toponimia de lugares como Ibarra, Allendelagua o Uribarri-Villanueva "ilustra la evolución del poblamiento en la zona, consolidada en torno a la iglesia de San Miguel", han relatado desde las Juntas.

Con esta propuesta, el museo encartado y el Ayuntamiento de Zalla invitan al vecindario de esta localidad y visitantes a "sumergirse en su historia, disfrutar de su paisaje y conocer de primera mano la riqueza de su patrimonio".