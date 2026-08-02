Itsasmuseum Bilbao celebra este jueves un encuentro sobre Juan Sebastián Elkano en el quinto centenario de su muerte

Archivo - Museo Marítimo de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Itsasmuseum Bilbao acogerá el próximo jueves un encuentro dedicado a analizar la figura de Juan Sebastián Elkano desde dos perspectivas complementarias: sus últimas voluntades y su extraordinaria capacidad como navegante. Se celebra con motivo del quinto centenario de la muerte del navegante de Getaria.

Según ha detallado el museo, la sesión comenzará a las 09.00 horas en el que se considera, a partir del a documentación analizada, el aniversario de la fecha de su muerte, el 6 de agosto de 1526.

El encuentro está organizado por Itsasmuseum Bilbao, Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) a través de EHUGune, y el Ayuntamiento de Getaria, y reunirá a dos especialistas en la figura de Elkano que ofrecerán un relato construido desde miradas diferentes y complementarias: Manuel Romero Tallafigo, doctor en Historia, catedrático de la Universidad de Sevilla y archivero en el Archivo General de Indias; y Enrique Santamaría Urtiaga, autor de una tesis doctoral monográfica sobre Juan Sebastián Elkano que está realizando en la EHU.

El primero de ellos analizará sus últimas palabras y voluntades con la finalidad de acercarse a una personalidad singular, profundamente marcada por su tiempo, su contexto social y el mundo marítimo en el que vivió.

Por su parte, Santamaría centrará su intervención en una de las cualidades que explican su lugar en la historia: su destreza como navegante, y se detendrá en la llegada de la nao Victoria a Sanlúcar de Barrameda en 1522, tras cruzar medio mundo como capitán y en condiciones extremas, una de las grandes hazañas náuticas de la historia.

Las tres entidades organizadoras quieren, a través de este encuentro contribuir a una lectura rigurosa y actualizada de Elkano, "una lectura que vaya más allá del mito y destaque su trayectoria marítima en el contexto histórico de hace 500 años, así como su legado y su huella, en la historia de la navegación", han explicado.