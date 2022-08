Iturgaiz (PP) cree que el PNV "se erigirá en el flotador" de Sánchez, "una vez más", y salvará su decreto energético

Critica "la falta de escrúpulos" de Sánchez que, tras "pedir sopitas" al PP, "volverá a tirar de sus aliados, que quieren destruir España"

BILBAO, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, cree que el PNV "se erigirá en el flotador" de Pedro Sánchez, "una vez más", y apoyará este jueves el decreto de ahorro energético del Gobierno. Además, ha criticado "la falta de escrúpulos" de Sánchez que, tras "pedir sopitas" al Partido Popular, "volverá a tirar de sus aliados, que quieren destruir España".

Iturgaiz, en declaraciones a los periodistas realizadas en la plaza Moyúa de Bilbao, ha recordado que mañana se votará en el Congreso el decreto de medidas para el ahorro energético y ha afirmado que se constata "que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene escrúpulos" porque "desde el principio ha querido tener de aliados a partidos políticos que lo único que quieren es destruir, romper y deshacer España".

El líder de los populares vascos ha recordado que el propio Patxi López, "portavoz del señor Sánchez", ha calificado de "aliados" a partidos políticos "que justifican la violencia, como Bildu". "Curiosamente, cuando esos partidos políticos se ponen remolones o se ponen de lado, o no se ve claramente cuál va a ser la decisión, como ante ese Decreto de Energía, vienen a pedir sopitas al PP", ha añadido.

Tras recordar que el Partido Popular "ya propuso" al Ejecutivo un proyecto sobre energía, como anteriormente hizo en materia económica, ha dicho que no ha obtenido "respuesta". "Estamos convencidos de que Sánchez lo que ha hecho con el documento es tirarlo a la papelera, al cubo de la basura", ha indicado.

Asimismo, ha reprochado al presidente del Gobierno que, mientras pide al PP apoyo, "ha sacado de las vacaciones a muchos de sus ministros para ponerles de guardia este mes de agosto solo para insultar Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular".

En su opinión, "la cuestión no son ni los insultos ni el que pidan sopitas, sino la racionalidad de proponer a los españoles y, por tanto, también a los vascos, un planteamiento que sea válido para ahorrar energía y para salir de esta grave crisis energética y económica donde nos está metiendo el Gobierno por sus malas actuaciones nacionales e internacionales".

PNV, "EL FLOTADOR DE SÁNCHEZ"

Carlos Iturgaiz ha afirmado que Pedro Sánchez "va a volver a tirar de sus aliados, va a favorecer y va a apoyarse" en sus socios nacionalistas. "Ante eso, el PNV se va a erigir de nuevo como flotador del Gobierno socialista, del peor Gobierno que ha tenido España en el peor momento para España", ha añadido.

En este sentido, ha criticado que los jeltzales "sigan avalando a Sánchez" porque, "sin duda alguna, cuanto peor esté España, mejor para los nacionalistas, mejor para las independentistas, mejor para aquellos que quieren hacer el mayor daño al país".

"Por lo tanto, yo creo que el PNV, una vez más, no piensa en los verdaderos problemas reales de los ciudadanos vascos porque, cuando Pedro Sánchez y el Gobierno socialista están destrozando la economía de España, están destrozando también la economía de las familias vascas, y el PNV es cómplice por ser flotador del Ejecutivo", ha subrayado.

A su juicio, el presidente del Gobierno "solo quiere llegar a acuerdos con sus aliados, que son ese frente de izquierdas, con Podemos, ERC, Bildu y PNV, que son sus flotadores".

SON OASIS EN EUSKADI

Iturgaiz ha vuelto a criticar que el PNV y el Gobierno Vasco quieran, además, "vender a los ciudadanos una situación que no es real". De esta forma, ha vuelto a aludir a las declaraciones del consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, al afirmar que la situación económica actual de Euskadi es "buena" en general.

"Eso es mentir a los ciudadanos, a las familias, que saben perfectamente lo que está ocurriendo. Les irá bien al señor Azpiazu, al Gobierno Vasco y a las diputaciones, porque tienen las arcas llenas todos ellos", ha afirmado.

Por contra, ha considerado que "no les va bien a muchos empresarios que han tenido que abandonar sus empresas en el País Vasco y marcharse, no les va bien a los autónomos que han tenido que cerrar muchas empresas, no les va bien a muchos hoteleros y comerciantes que han tenido que bajar la persiana y no puede seguir con sus negocios, y no les va bien a las familias vascas cuando el IPC está ya en dos dígitos y que no pueden llegar a fin de mes porque suben los carburantes, el gas o la cesta de la compra".

A su juicio, "es el espejismo donde siempre quiere colocar" a la sociedad vasca el Ejecutivo de Euskadi, "en ese oasis del PNV, que no es real", y que se debe a que la gestión de la formación jeltzale "no es la adecuada". "Ahí están los datos, los hechos, los números, para constatarlo", ha remarcado.

REUNIÓN FEIJÓO-ORTUZAR

En cuanto a una futura reunión entre Nuñez Feijóo y el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha dicho que, "si se celebra", serán ambos líderes los que decidan la fecha, y ha insistido en que la intención es simplemente "conocerse".

"No hay que buscar más planteamientos diferentes a la mera cuestión de una reunión de encuentro. Sabemos que Feijóo conoce a otros líderes del PNV, pero no ha tenido el gusto de conocer a Ortuzar", ha añadido.

Preguntado por si mantiene sus declaraciones sobre que Vox es un partido democrático, pero no EH Bildu, ha afirmado que él no cambia de opinión "de un día para otro", y ha reiterado que no ha visto "jamás" a la formación de Santiago Abascal "justificar la violencia y sí a Bildu".

"No he visto a Vox hacer apología del terrorismo y sí le he visto a Bildu hacerla. Yo recuerdo cómo determinados jueces estaban a favor que la ilegalización de todo el entramado proetarra de la extrema izquierda abertzale. Es verdad que otros jueces enmendaron la plana a esos jueces, pero yo no he visto a ningún juez enmendar planas o decir lo contrario de lo que estoy yo diciendo yo en estos momentos. Por lo tanto, blanco y en botella", ha concluido.