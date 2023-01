Itxaso ve "irresponsable" que se "deforme la realidad" al hablar del centro de acogida de refugiados de Vitoria

Cree que "no es una circunstancia menor" el hecho de que Beatriz Artolazabal sea también "candidata a la Alcaldía de Vitoria"



BILBAO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha criticado los argumentos de la consejera la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, contra el centro de acogida de refugiados y ha considerado "irresponsable" trasladar la cuestión "a la arena partidista" para "deformar la realidad y los contornos del proyecto".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Itxaso se ha referido a la polémica surgida con el proyecto de centro de acogida de refugiados proyectado por el Gobierno central para la capital alavesa en la antigua Residencia Arana.

En este sentido, ha apostado por dialogar y usar "las mejores capacidades de pedagogía para explicar lo que supone un centro de acogida internacional". Tras advertir que el fenómeno del refugio va en aumento, ha señalado que los estados europeos se comprometen a asumir cuotas y "contingentes de personas que luego tienen que gestionar".

En este contexto, ha advertido que los equipamientos de acogida "no son literas en naves industriales o albergues", sino que se trata de equipamientos donde se atiende a esas personas para que puedan ser formadas, aprendan nociones básicas del idioma y reciban asesoramiento.

"Es una fase intermedia entre lo que es la primera acogida y la plena autonomía, que es el objetivo", ha afirmado, para añadir que solo en 2021 se produjeron en España más de 65.000 peticiones de asilo.

De este modo, ha sostenido que los centros de acogida no siempre tienen que estar llenos y el proyectado para la capital alavesa está "perfectamente diseñado para ofrecer prestaciones sabiendo que no es un lugar de larga estancia, sino de media, para lograr el objetivo de la autonomía plena".

Así, ha insistido en que el futuro centro de Vitoria contará con 350 plazas como máximo, lo que "no quiere decir que vaya a estar lleno". "El Gobierno Vasco habilitó hasta 250 plazas en un polígono industrial de Irún ante la contingencia de llegada de ucranianos que no eran más que básicamente literas", ha advertido

Además, el complejo de la capital de Vitoria permitiría a los refugiados encarar una fase de "socialización e integración". "Lo que nadie prevé es que una familia llegue y vaya a una vivienda directamente. Es inviable que Euskadi tenga 3.000 o 5.000 viviendas vacías esperando refugiados. Hablamos de fases y todo consensuado con las ONG", ha detallado.

Además, ha reconocido que el nivel de ocupación de los centros que tiene el Estado está "casi repleto" y ha incidido en que se puede "seguir dependiendo de la solidaridad de las familias vascas exclusivamente" y, por ello, se necesitan infraestructuras".

Respecto a la críticas del PNV al proyecto, Itxaso ha afirmado que cuando se alude a cuestiones competenciales, al modelo vasco o a que el edificio tiene aluminosis "no sabe uno con qué quedarse".

"¿El modelo vasco son las 250 plazas en un polígono industrial en Irun? ¿El modelo vasco es depender de la solidaridad de las familias? Si hay un modelo vasco debería estar circunscrito en el modelo europeo, que España hace suyo y pacta con los socios de la Unión", ha remarcado.

En este contexto, ha sostenido que "no tiene sentido" que cuando los estados de la Unión Europea se reúnen para repartirse los contingentes de refugiados se tenga "que depender de que en cada ciudad, provincia o región haya un modelo distinto".

"GUETOS Y REPOSITORIOS"

"Hablamos de un modelo que forma parte de un consenso y que hemos pactado entre todos. No podemos empezar a hablar de guetos, de repositorios o amenazar con problemas de convivencia", ha censurado.

Por ello, y ante las acusaciones del líder del PSE, Eneko Andueza, de "xenofobia", Itxaso ha considerado que hay que "contextualizar la reacción de los socialistas en el enfoque que se dio por el Departamento de Beatriz Artolazabal al hablar de gueto".

"No sé si el Departamento o la propia consejera saben las resonancias lúgubres que tienen en la Europa del siglo XX la palabra gueto... No sé si hablar de repositorio a estas alturas de la vida en una Euskadi rica y solidaria es razonable o no", ha expresado, al tiempo que ha censurado que se hable de problemas de convivencia o se mezcle con conceptos como "inmigrante o 'Mena'".

Además, Itxaso ha considerado que "no es una circunstancia menor" que Beatriz Artolazabal sea también "candidata a la Alcaldía de Vitoria" y ha mostrado su preocupación por que la cuestión "entre en campaña electoral".

"Llevarlo a la arena partidista como se ha producido con iniciativas en el Congreso y toda la batería institucional para deformar la realidad y los contornos del proyecto me parece irresponsable", ha reprobado.

Por último, ha recordado que el asilo y refugio internacional es competencia del Estado, y ha advertido que nadie le ha sabido "explicar en qué se diferencia el modelo vasco de acogida del modelo europeo".