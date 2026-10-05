Itxaso ve en "el plebiscito" de Sánchez "una oportunidad única" y destaca que "sale a conquistar conciencias"

Archivo - El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en el Parlamento Vasco. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha considerado que el "plebiscito" planteado por el presidente, Pedro Sánchez, va a ser "una oportunidad única" para que la sociedad española "decida muchas cosas". Asimismo, ha valorado que Sánchez no "sale a la defensiva", sino "a ganar" y "conquistar conciencias" para "hacer de España un país mejor en un contexto internacional en el que la extrema derecha se lo está llevando todo por delante".

Tras el anuncio de convocatoria de elecciones el próximo 29 de noviembre por parte del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, el consejero socialista ha valorado que hacer las elecciones en torno a la cuestión de la vivienda y otras relacionadas con el estado de bienestar en su conjunto es "un escenario político más que necesario en las circunstancias por las que atraviesa el mundo en estos momentos".

Así, ha subrayado que la vivienda ha adquirido, en el conjunto de Europa, "una categoría de primera magnitud" no solo política, sino también moral sobre el tipo de sociedad que se quiere ser y si se pretende que las viviendas "sirvan para hacerse ricos" o para "desarrollar un proyecto vital".

En este marco, ha defendido que "este plebiscito que plantea claramente el presidente va a ser una oportunidad única para que en España el conjunto de la sociedad decida muchas cosas".

El consejero vasco ha considerado "muy inspirador" el discurso de Sánchez, que "sale a ganar, sale el ataque". "No sale a la defensiva, no sale a protegerse, sino que sale de alguna manera a conquistar corazones, a conquistar conciencias y, de alguna manera, a hacer de España un país mejor en un contexto internacional en el que la extrema derecha se lo está llevando todo por delante y en la que España a lo largo de la historia ha sabido también frenar y decir 'stop', y particularmente Euskadi también", ha subrayado.

Según ha indicado, tras el desahucio de Maricarmen y la votación "frustrada" del pasado viernes en el Congreso de los Decretos en materia de vivienda, ha quedado claro que "en España no estamos en materia de vivienda para mejorar las cosas, estamos para cambiarlas, hay que cambiarlas en profundidad".

"¿Estamos dispuestos a asumir coherentemente que estamos sufriendo una emergencia habitacional?, porque eso no es un eslogan, eso es una obra que pesa y por tanto, si nos lo creemos, tenemos que hacer cambios en profundidad", ha insistido.

NO SE RINDE

Respecto a la posibilidad de que, con la convocatoria de elecciones, se puedan salvar las medidas recogidas en los Decretos, ha indicado que el Gobierno "puede volver a aprobar un Decreto" que, una vez disueltas las cámaras, convalidaría no el pleno, sino la Diputación Permanente.

"Vamos a verlo", ha apelado Denis Itxaso, para quien "Pedro Sánchez ha demostrado a lo largo de estos años que no se rinde" y, por tanto, no descarta "que lo pueda intentar".

En palabras del consejero vasco, "un gobierno que llama a las urnas para tratar de dilucidar este dilema moral en el que está España en estos momentos, tiene que hacer todo lo posible para que, al margen de lo que pase en las urnas, trate de proteger a su gente".