Las IV jornadas 'Kontuz, identidad en construcción' de Vitoria abordarán problemáticas en la infancia y adolescencia

Expertos hablarán sobre la desinformación, la soledad adolescente y los desafíos en salud mental, entre otras materias

VITORIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las jornadas 'Kontuz, identidad en construcción' llegarán el próximo 30 de septiembre a su IV edición en Vitoria-Gasteiz, manteniendo como seña de identidad el abordaje de problemáticas de máximo interés en épocas tan importantes del ser humano como la infancia y la adolescencia.

Así lo ha indicado este jueves en un comunicado el Ayuntamiento gasteiztarra, quien ha informado de que, en horario matinal para profesionales y vespertino para familias, se analizarán temas como la desinformación, la soledad adolescente, los desafíos en salud mental, la violencia pandillera y los algoritmos que filtran discursos antifeministas.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Fundación Vital y el Instituto Foral de la Juventud, de la mano de la asociación Konexio-ona, dedicada al fomento de las relaciones sanas en la infancia y la adolescencia, organizan ambos encuentros en el Palacio Europa.

Estas jornadas están concebidas como un espacio de reflexión ante una sociedad muy cambiante. El auge de las tecnologías sitúa a la sociedad actual frente a una realidad social que afecta de lleno a la manera de vivir, comunicarse y relacionarse.

El concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, ha señalado que, "con ayuda de Konexio-ona, se busca aunar formación, sensibilización y divulgación, con el fin de generar conciencia para dar respuesta a los retos que esta sociedad tan digital en la que nos encontramos inmersos, queramos o no, nos plantea todos los días".

El Consistorio ha expuesto que las pantallas han irrumpido con fuerza en las dinámicas familiares, incluso en la primera infancia. Por su parte, los adolescentes encuentran modelos de referencia en el mundo virtual, creando en ocasiones un ideal de identidad que no se corresponde con patrones sanos para su vida real.

"Por todo ello, nos toca a las personas adultas, --ha indicado Royero--, reflexionar acerca de nuestro propio uso y consumo de esta nueva realidad, para luego poder ayudar y acompañar a las familias y a los adolescentes, para que hagan un uso consciente y seguro".

ACTIVIDADES

El programa dirigido a profesionales comenzará a las 9.15 horas con la intervención del concejal de Políticas Sociales, que realizará una introducción a los temas elegidos para la presente edición, para dar paso a una conversación alrededor de las herramientas contra la desinformación.

Media hora después, el tema central será la salud mental en la infancia y la adolescencia, a cargo de la jefa de Psiquiatría de la OSI Araba, Ana González Pinto. La violencia pandillera tomará el testigo, para seguir a continuación con los algoritmos que filtran discursos antifeministas. Para finalizar la jornada matinal, se abordarán el desánimo y la soledad en la adolescencia.

Las charlas de la tarde estarán enfocadas hacia las familias, comenzando precisamente con el tema abordado en último lugar por la mañana, a cargo del filósofo y escritor José Carlos Ruiz.

La segunda y última charla prevista en horario vespertino girará en torno a menores y tecnologías digitales desde el enfoque de que prohibir su uso no es la solución. Esta tesis será defendida por Laura Cuesta, profesora de la Universidad Camilo José Cela, divulgadora y escritora.

La clausura de las jornadas correrá a cargo de Susana García Elburgo, jefa del Servicio de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.