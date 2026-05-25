La IX edición de la 'Schubertíada Valdegovía/Gaubea' (Álava) se celebrará del 3 al 25 de julio

Presentación de la 'Schubertíada Valdegovía/Gaubea' - DFA

VITORIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La novena edición de la 'Schubertíada Valdegovía/Gaubea' tendrá lugar del 3 al 25 de julio en sus emblemáticos escenarios de la Iglesia de Nuestra Señora de Tuesta, la Iglesia de San Martín de Bachicabo y la Iglesia del Salvador de Espejo, en Álava, dentro de una cita organizada por la Associació Franz Schubert junto al Ayuntamiento de Valdegovía.

La programación se ha presentado en rueda de prensa a cargo de la diputada de Cultura y Deporte, Ana del Val, el alcalde de Valdegobía, Gorka Salazar, Eduardo Fernández de Pinedo, de Fundación Vital Fundazioa, y Silvia Pujalte, de la Asociación Franz Schubert.

La 'Schubertíada' sigue fiel a su objetivo de acercar al público algunos de los mayores talentos del panorama musical nacional e internacional a espacios de alto valor patrimonial. Los conciertos se celebrarán a las 20.00 horas durante el mes de julio y contarán con intérpretes de renombre en el ámbito del lied y la música de cámara.

El festival se abrirá el 3 de julio en Tuesta, con el dúo formado por la soprano Meredith Wohlgemuth y la pianista Jinhee Park, procedentes de Nueva York. La primera parte del concierto presentará, entre otras obras, el ciclo' Canviar de cel', del compositor Marc Migó, mientras que la segunda ofrecerá 'Querida Ofelia', un programa de canciones que dialoga con las vivencias del personaje de Shakespeare.

Al día siguiente, 4 de julio, el barítono Bo Wang y la pianista Yuriko Watanabe, ganadores del último Concurso Internacional de Lied Helmut Deutsch de Viena, debutarán en el festival con un programa centrado en obras de Schubert, Richard Strauss y Gustav Mahler.

El 11 de julio, la soprano Katharina Konradi, que inauguró la primera edición de la 'Schubertíada' en 2018, regresa acompañada, en esta ocasión, del pianista Julius Drake. Juntos interpretarán 'lieder', de Schubert, así como una selección de las 'Tonadillas' de Enric Granados y de las 'Seis canciones sobre textos clásicos' de Eduard Toldrà, en un programa que combina emoción y virtuosismo.

El 18 de julio en Espejo, el cuarteto de saxos Kebyart presentará obras de Jean-Philippe Rameau, Mikel Urquiza, Franz Schubert y Dani López Pradas. El grupo regresa, tras su éxito en 2023, con un programa que incluye 'Les perfectibilités-traité d'ornement', escrito especialmente para ellos por Urquiza.

La Schubertíada se clausurará el 25 de julio en Bachicabo con el joven Cuarteto Iberia, que interpretará obras de Mateu Fletxa 'El Viejo', Luigi Boccherini y el emblemático Cuarteto 'La muerte y la doncella', de Franz Schubert. Antes de cada concierto, el divulgador musical Enrique Bert y los propios artistas ofrecerán una breve contextualización de las obras y compositores.