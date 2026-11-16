Archivo - La cantante Izaro - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cantante Izaro actuará en el encendido de la Navidad en Irun (Gipuzkoa) el próximo día 28, acto que este año correrá a cargo del alumnado de San Vicente de Paul Ikastetxea de la ciudad guipuzcoana.

La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, junto a la primera teniente de alcaldesa y delegada de Impulso de Ciudad y Promoción Económica, Nuria Alzaga, ha presentado este lunes el programa de actividades en torno al acto del alumbrado y ha señalado que el encendido de las luces "es el momento en el que damos la bienvenida a la Navidad en Irun y, un año más, tendremos la suerte de compartirlo con los niños y niñas que serán protagonistas de este acto".

"Queremos seguir construyendo una Navidad con personalidad propia, que refleje lo que somos y nuestra capacidad para organizar grandes eventos de ciudad. Una programación pensada especialmente para las familias, que invite a disfrutar de nuestras calles y plazas y que haga de Irun un lugar de encuentro también para quienes nos visitan", ha afirmado Laborda.

Como antesala al encendido, a las 18.15 horas, Gabon partirá desde Gabonetako Etxea (Ikust Alaia) y recorrerá la calle Mayor hasta llegar a la plaza de San Juan, saludando a las personas que encuentre a su paso.

A continuación, será el turno de la cantante mallabitarra Izaro Andrés, que interpretará algunos de los temas de su álbum 'Izaro Gabonetan', un trabajo que combina composiciones originales con influencias del pop navideño internacional y elementos del imaginario y las tradiciones vascas.

Tras la actuación musical, Gabon, anfitrión de Gabonetako Etxea, dará a conocer a los cuatro personajes que le acompañarán en esta aventura: Mister Jolas, Galtzagorri, Izartxo y Amets.

A continuación, el alumnado de San Vicente de Paul Ikastetxea, junto a la alcaldesa, Cristina Laborda, será el encargado de pulsar el botón que iluminará las calles de la ciudad. Como cierre de la celebración, Gabon y sus cuatro compañeros protagonizarán una kalejira desde San Juan hasta la plaza del Ensanche.

Por su parte, Alzaga ha explicado que "la apuesta de Irun por una programación navideña atractiva y de calidad va más allá del ocio y el entretenimiento". "Queremos que toda esa actividad tenga también un impacto positivo en la economía local, generando nuevas oportunidades de consumo y apoyando a nuestro comercio y hostelería, dos sectores fundamentales para la vida y el dinamismo de Irun", ha concluido.