Izoria habilita una zona de acopio de restos de poda en colaboración con la Cuadrilla de Aiaraldea

Izoria habilita una zona de acopio de restos de poda - CUADRILLA DE AIARALDEA

VITORIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cuadrilla de Aiaraldea, en colaboración con la Junta Administrativa de Izoria, ha puesto en marcha una nueva zona de recogida de restos de poda en la parcela situada junto al cementerio de Izoria, con el objetivo de mejorar la gestión de los residuos procedentes de las labores de poda y garantizar "un tratamiento más ordenado y sostenible de los mismos".

La Cuadrilla de Aiaraldea ha informado este jueves en un comunicado de que en el contenedor específico se podrán depositar los restos de poda autorizados. Esta actuación permitirá la valorización posterior de estos residuos, ya que podrán utilizarse como material estructurante en la zona de compostaje comunitario que la Cuadrilla de Aiaraldea tiene habilitada en Izoria, cerrando así el ciclo de la economía circular.

Para solicitar el acceso a la zona de acopio de podas, las personas usuarias deberán ponerse en contacto con la Junta Administrativa de Izoria. Asimismo, aquellas personas interesadas en formar parte del programa de compostaje comunitario podrán contactar con la Cuadrilla de Aiaraldea a través del teléfono 679 79 19 33.