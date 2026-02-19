Jauregi anima a la industria vasca, especialmente pymes, a pedir ayudas al autoconsumo

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, visita la planta de Schaeffler en Elgoibar - MAIALEN ANDRES

SAN SEBASTIÁN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha animado a la industria vasca, especialmente a las pymes, a que "soliciten y se beneficien de las ayudas al autoconsumo, que les permite beneficiarse de subvenciones directas de hasta el 45% de la inversión, a lo que se suma una deducción fiscal del 35%".

El consejero ha visitado este jueves la planta de Schaeffler en la localidad guipuzcoana de Elgoibar, con una plantilla de 240 personas y especializada en la fabricación de agujas de rodamientos, de la que ha destacado su apuesta por el autoconsumo energético.

En su visita, Jauregi ha conocido las instalaciones de Schaeffler en Elgoibar, "referentes en digitalización industrial". Acompañado por la viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital, Jaione Ganzarain, el consejero ha sido recibido por Valentín Guisasola, Country Manager de la compañía en España y dirección de planta.

Juntos han visitado las diferentes zonas que componen las instalaciones de la empresa, pudiendo conocer de primera mano sus principales proyectos, su estrategia empresarial y la implementación de la digitalización, que implica que las máquinas de producción están completamente conectadas al sistema informático, con capacidad para decidir ellas mismas qué fabricar, ejecutar por su cuenta los ajustes necesarios para la nueva pieza, y dirigir los sistemas de transporte sin conductor.

El Grupo Schaeffler cuenta con 120.000 empleados y más de 100 plantas de producción a nivel mundial, ha alcanzado unas ventas superiores a los 18.200 millones de euros en 2024. En el Estado español cuenta con una plantilla de 388 personas, repartidas entre su planta de producción en Elgoibar, con una plantilla de 240 personas, y sus sedes de venta de Barcelona y Madrid. La facturación del Grupo Schaeffler en España alcanzó los 650 millones de euros en el 2024.

El consejero ha destacado que la planta de Elgoibar ha realizado "una importante apuesta por la descarbonización", consumiendo energía proveniente únicamente de fuentes renovables ya desde el año 2020, con una instalación de autogeneración fotovoltaica de 400 MW.

Además, el 75% del acero consumido lo compra a proveedores de Euskadi, que ofrecen un acero neutro en emisiones. El consejero ha puesto en valor "la apuesta de la industria vasca por liderar la transición digital y la descarbonización". "Como en el caso de Schaeffler, la apuesta de la industria vasca por el autoconsumo energético es un ejemplo de su compromiso por la descarbonización y la competitividad", ha subrayado.

Mikel Jauregi ha incidido en que "el autoconsumo energético ha crecido un 30% en Euskadi impulsado por la industria", y ha animado a la industria vasca, especialmente a las pymes, a que "soliciten y se beneficien de las ayudas al autoconsumo, que les permite beneficiarse de subvenciones directas de hasta el 45% de la inversión, a lo que se suma una deducción fiscal del 35%". "Invertir en descarbonización es bueno para nuestra economía en tanto que fortalece la competitividad industrial", ha concluido.