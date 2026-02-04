Jauregi apuesta por buscar entre todos un futuro "viable" para Tubos Reunidos sin "falsos rescates o patadas adelante"

Fábrica de Tubos Reunidos de Amurrio, a 30 de enero de 2026, en Amurrio, Álava - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha apostado este miércoles por buscar entre todos un proyecto industrial "viable y sólido" para Tubos Reunidos, sin "falsos rescates o patadas hacia adelante".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Jauregi ha destacado que hay "borrasca en el mundo", en el que la geopolítica "se ha convertido en todo", y ha destacado que esto "impacta a los diferentes sectores de diferente manera", y en Euskadi el sector siderúrgico y el de automoción "son los más impactados", como se observa en el caso de Tubos Reunidos.

Tras apuntar que la situación de la compañía "ya era complicada" con ERTEs desde hace varios meses por falta de carga de trabajo, y que se ha agravado por el importante impacto por los aranceles del presidente de EEUU, Donald Trump, y ha emplazado a analizar cómo dar viabilidad de futuro a la empresa.

También ha señalado que, en estos momentos, según la capitalización que tiene en el mercado, Tubos Reunidos "vale 50 millones, pero tiene una deuda de casi 250 millones", por lo que supone "un problema, un reto al que hay que dar salida".

"Yo creo que tenemos que hacer un encaje de bolillos entre todos para ver cómo este proyecto de Tubos Reunidos, que es estratégico para el país, tenga un futuro viable, y que no hagamos rescates vacíos que luego no van a servir de mucho", ha subrayado.

Mikel Jauregi ha recordado que se hizo un rescate después de la Covid, que impactó "en un montón de empresas". "El Gobierno español anduvo muy ágil dando rescates. En el caso de Tubo Reunidos, se pidieron 112 millones de euros, que aguantan cuatro años la empresa, pero eso luego engorda la deuda, que sigue creciendo", ha indicado.

LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Tras admitir que la situación "está complicada", ha dicho que hay que "animar a la dirección, a la empresa y a los trabajadores a encontrar entre todos un proyecto industrial a futuro que mantenga la actividad industrial en Amurrio y en Trápaga para luego también alimentar a todo el entorno indirecto". "La actividad industrial es lo que nos importa, pero tiene que ser de una manera que sea viable, que no sean falsos rescates o patadas para adelante", ha subrayado.

Mikel Jauregi ha defendido un "modelo de colaboración público-privada" que pase por la aportación de inversiones "con un proyecto industrial claro a futuro y con dinero privado también". "Nosotros no meteríamos dinero público solo", ha puntualizado.

En su opinión, la cuestión es que "la empresa a futuro va a necesitar nueva financiación", y se debe ver cómo se hace para que "el proyecto sea interesante, que haya personas interesadas, si no son los accionistas actuales, para futuros accionistas, y dar la viabilidad que necesita el proyecto de Tubos Reunidos".

El consejro cree que "todo el mundo quiere hacer lo mejor para Tubos Reunidos", tanto los trabajadores, como la dirección de la empresa, los accionistas y los acreedores, "que hay muchos", y ha apelado a buscar, entre todos, que el proyecto "sea viable a futuro".

EL ERE

En cuanto al anuncio de que el próximo 9 de febrero se dará a conocer el ERE que la empresa planteará para sus plantas de Amurrio y Trapagaran, ha señalado que habrá que escuchar a la compañía y ver "en qué sentido quiere viabilizar el futuro, y si eso pasa por una reducción de costes, y esa reducción de costes de dónde debería venir y por qué".

"Los 1.300 trabajadores de Tubos Reunidos y sus familias van a estar muy preocupados. Seguramente ya se olían algo desde que empezaron los ERTEs, por la falta actividad, de carga de trabajo", ha manifestado.

Por ello, cree que ahora "lo que toca es dar esa visibilidad de cuál es el proyecto futuro, que sea sólido y que dé viabilidad a esos puestos de trabajo y a esa actividad industrial. Yo creo que nos toca hacerlo entre todos y explicarlo. Y, luego, si hay de alguna manera reestructuración en términos de pérdida de empleo, que sea de una manera lo más digna y lo más sensata posible para que tenga el menor impacto social", ha remarcado.

El consejero ha considerado que, si la compañía ha citado al comité para la reunión de lunes, "se supone que va a haber una reestructuración de plantilla", que acarrearía pérdida de puestos de trabajo.

Mikel Jauregi ha recordado que el día 13 el comité de empresa se reunirá con el Gobierno Vasco y las diputaciones, y ha dicho que entiende la preocupación de los trabajadores y que digan que quieren hacer una huelga.

"Cómo va a repercutir y si va a ayudar o no a ayudar, es otra cuestión, otro análisis. Yo creo que todo el mundo es libre de usar sus derechos y aquí todo el mundo somos adultos", ha indicado.

Jauregi también se ha referido a la advertencia de la patronal vizcaína, Cebek, sobre el riesgo de réplica de Tubos Reunidos en otras empresas, para apuntar que hay que "andar con un poco de ojo, porque todas las empresas tienen diferentes perspectivas".

"La exposición que tuvo reunidos a EEUU es mayor que el sector, y el sector es muy cíclico en estos momentos, y está pasando por horas más bajas. Es preocupante, pero también es parte del ciclo que vive el sector siderúrgico. Estamos en contacto con ellos, y esperamos que esto no repercuta en una pérdida de trabajo", ha confiado.

Asimisimo, ha explicado que "la buena noticia" es que desde Europa, "después de mucha insistencia por parte de muchos, por parte del Gobierno Vasco también, se está de alguna manera salvaguardando el mercado europeo de ese efecto rebote que los aranceles Trump creó, que fue la entrada del acero y de productos siderúrgicos de terceros países".

"Esa salvaguarda va a estar dispuesta ya para finales de junio de este año, y eso yo creo que también ayudará a que el ciclo mejore para el sector", ha explicado.