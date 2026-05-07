Jauregi ve Tubos Reunidos "al borde del precipicio" y pide reestructurar la deuda y "paz social" para su viabilidad

Archivo - El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad de Euskadi, Mikel Jauregi - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 7 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha advertido de que Tubos Reunidos se encuentra "al borde del precipicio" y ha afirmado que es necesario reestructurar la deuda y "paz social" para lograr su viabilidad.

En una entrevista en Radio Popular, el consejero ha asegurado que la entrada en concurso de Tubos Reunidos certifica" que la compañía está "al borde del precipicio". "Ahora la cuestión es qué pasos damos todos para acercarnos o alejarnos del precipicio", ha añadido.

Para el responsable vasco de Industria, la solución "tiene que ser atraer nuevos inversores", con un proyecto industrial "viable y a futuro" para la empresa.

Mikel Jauregi ha manifestado su convicción de que, para lograr este objetivo "hacen falta dos condiciones", lograr la reestructuración de la deuda y conseguir "la paz social".

En su opinión, en la actualidad, la deuda de Tubos Reunidos es "insostenible" y "vale cinco o seis veces más que la empresa en sí". "¿Quién va a entrar a comprar un piso que tiene una hipoteca de más de cinco veces el valor del piso? No va a entrar nadie. Por lo tanto, hay que reestructurar esa deuda", ha indicado.

En cuanto al logro de la "paz social", ha advertido de que si se pretende atraer inversores, estos "querrán entrar en un sitio donde el equipo está a una para sacar el proyecto adelante". "Y ahí también necesitamos la colaboración de todos", ha coincidido.