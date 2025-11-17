Javier Cercas presenta su último trabajo, 'El loco de Dios en el fin del mundo', en Literaktum de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor Javier Cercas presentará su último trabajo, 'El loco de Dios en el fin del mundo', este martes en el Festival de la literatura Literaktum de San Sebastián. La presentación tendrá lugar a las siete de la tarde en la casa de cultura Okendo.

Además, este próximo miércoles Samanta Schweblin presentará su última novela, 'El buen mal', en Ernest Lluch a las siete de la tarde y a la misma hora en Okendo Harkaitz Cano presentará sobre su último trabajo, 'Silueta'.

El jueves 20 de noviembre, a las 12.00 horas, en la Biblioteca Central Infantil, Agata Loth-Ignaciuk invitará a los asistentes a seguir un globo amarillo a través de su cuento 'Agur, puxika, agur!'. El mismo día, en este caso a las 17.30 horas en Kutxa Fundazioa Kluba de Tabakalera, la escritora navarra Laura Chivite presentará su primera novela y Premio Esukadi de Plata, 'El ataque de las cabras'.

Completa la programación para personas adultas la presentación de 'Ropa de casa', de Ignacio Martínez de Pisón, en el Museo San Telmo a las 19.00 horas.

En cuanto a las propuestas para los más pequeños, este miércoles la casa de cultura de Loiola acogerá a las cinco de la tarde la sesión de cuentacuentos 'Egin putz' con Dorleta Kortazar. Por último, el 20 de noviembre, a las 18.00 horas, en Okendo habrá cuentacuentos, música y juegos en la 9ª Fiesta del Día Universal de la Infancia.