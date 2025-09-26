Jennifer Lawrence: "Cuando ignoras lo que ocurre en una parte del mundo no tardará en llegar a tu parte"

SAN SEBASTIÁN 26 Sep. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Francisco Serrano) -

La actriz Jennifer Lawrence, que ya está en San Sebastián para recoger esta tarde el Premio Donostia, ha señalado que está "aterrorizada" por el "genocidio" en Gaza, una situación que le "rompe" el corazón y que ha tachado de "inaceptable", a la vez que ha pedido a la sociedad que se centre en señalar a los "responsables".

"Estoy aterrorizada, es mortificante lo que está sucediendo, que no es nada menos que un genocidio. Es inaceptable, estoy aterrorizada por todos nuestros hijos. Lo que me pone triste es la falta de respeto y el discurso en la política americana. No hay empatía y todo el mundo debe recordar que, cuando ignoras lo que ocurre en un lado del mundo, no tardará en llegar a tu parte", ha afirmado la actriz en la rueda de prensa en la que ha presentado su película 'Die my love'.

La actriz ha lamentado que los "chavales" de 18 años de Estados Unidos que están votando por primera vez les va a sonar "normal que la política no tenga integridad y que los políticos mientan". Asimismo, Lawrence ha señalado que "ojalá" pudiese decir o hacer algo "para arreglar esta horrible, compleja y difícil situación".

En su discurso, Lawrence ha reconocido que "hay un temor" porque considera que sus palabras se utilizarán para "añadir más retórica y leña" a los políticos. "Quiero que la gente se centre en quién es responsable y las cosas que pueden hacer y cuándo tienen que aparecer y votar. Y no dejar que actores y los artistas que están intentando expresar la libertad del arte y la libertad de expresión tengan que aguantar, soportar la dificultad de los individuos que realmente son los responsables", ha sentenciado.

Así ha respondido la actriz tras ser preguntada por si estaba preocupada por el futuro de sus hijos, en relación al conflicto entre Israel y Gaza. Una pregunta que ha llegado después de que se haya interrumpido a un periodista español que ha intentado preguntar a la actriz por la distribuidora Mubi, vinculada con Israel. "Hemos indicado expresamente que no se podía", ha afirmado al respecto una representante del Festival que estaba en la mesa con Jennifer Lawrence.

Previamente a este momento, Jennifer Lawrence también ha admitido que la libertad de expresión está "bajo ataque" y ha ensalzado la importancia de utilizar la voz y el arte en festivales para "aprender los unos de los otros".

"Nuestra libertad de expresión está bajo ataque. El cine utiliza tu voz y tu manera artística para hacer un festival como este donde podemos ver las historias y conectar y aprender de los unos a los otros. Y más importante, darnos cuenta de que todos estamos conectados y todos merecemos una empatía y libertad", ha afirmado la actriz en rueda de prensa, en la que ha presentado su película 'Die my love'.

Lawrence ha defendido la importancia de la integración de las mujeres en Hollywood y ha manifestado que las mujeres "se merecen la plataforma y estar bajo el foco". "Cuando nos dan la oportunidad, el mundo se beneficia", ha indicado. La actriz se convertirá este viernes, a las 18.00 horas, en la persona más joven en recibir el Premio Donostia, algo que considera un "enorme" honor y que ha confesado que le sorprendió. "Es un enorme honor que me sorprende y me conmueve", ha reconocido.

'DIE MY LOVE'

En 'Die my love', dirigida por Lynne Ramsay, y protagonizada y producida por Lawrence, la actriz da vida a una mujer atrapada en el amor y la locura. Una pareja de jóvenes enamorados y esperanzados (Grace y Jackson) se muda de Nueva York a una casa heredada en el campo. Grace trata de encontrar su identidad con un bebé recién nacido en ese entorno aislado. Pero cuando empieza a venirse abajo, no se redescubre desde la debilidad, sino desde la imaginación o la fortaleza.

"El proceso con Lynne fue fantástico. Es una excelente artista. He sido fan de ella durante muchos años, mucho tiempo. Hubo mucho debate acerca de dónde construir. Lo hemos hecho desde el diálogo y desde la emoción, no desde la parte técnica", ha explicado.

Sobre la similitud con su personaje, Lawrence ha reconocido que se identificó mucho en cuanto a la crisis de identidad al convertirse en madre por primera vez y ha contado cómo fue su experiencia personal.

"Cuando eres madre cambia todo, cambie quién eres y tu día a día. Afortunadamente, tuve un postparto excelente con mi primer hijo, pero con el segundo fue más difícil y vista ahora la película, de manera retrospectiva, siento que lo clavó. Yo también atravesé un bosque como el de mi papel", ha comentado.